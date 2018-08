Projprzem Makrum miało 4,77 mln zł zysku netto, 10,6 mln zł EBITDA w I półr.



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Projprzem Makrum odnotowało 4,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 12 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 8,88 mln zł wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 10,6 mln zł z 3,5 mln w I półroczu 2017 r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,89 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 82,09 mln zł rok wcześniej.

"W naszej strategii przedstawiliśmy rynkowi bardzo konkretną wizję rozwoju spółki. Najnowsze wyniki pokazują, że idziemy dobrą drogą. Bardzo cieszą nas wzrosty, to dzięki nim możemy dynamicznie się rozwijać, ale i dzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami" - skomentował prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

Największą rentowność w I półroczu osiągnął segment budownictwa przemysłowego, co było efektem realizacji zakontraktowanych w minionym roku wysokomarżowych umów. Segment ten odnotował 45,2 mln przychodów wobec 3,1 mln w I półroczu 2017, które było pierwszym pełnym półroczem działalności spółki Projprzem Budownictwo.

"Systemy przeładunkowe, czyli segment operacyjny spółki postrzegany jako najbardziej perspektywiczny w związku z boomem na rynku e-commerce i rozwojem centrów dystrybucyjnych, zanotował przychody na poziomie 63,6 mln zł (48,7 mln w I półroczu 2017 r.). W tym segmencie sprawozdawczym ujęto także sprzedaż najnowszego produktu grupy - innowacyjnych systemów parkingowych Modulo. Łącznie segment ten posiada ponad połowę udziałów w przychodach spółki" - czytamy w komunikacie.

Jedynym segmentem w działalności Projprzem Makrum, który nie wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym, był segment maszyn i konstrukcji stalowych - odnotował on 12,8 mln zł przychodów.

"Ich zmniejszenie w stosunku do minionego roku jest efektem zbycia nieefektywnego zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem potencjału produkcyjnego kluczowego zakładu spółki w Koronowie k./Bydgoszczy. Segment maszynowy obecnie, zgodnie z założeniami strategicznymi, skupi się na sprzedaży produktów własnych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców, ograniczając działalności usługową na cudzej dokumentacji" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 2,05 mln zł wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej.



Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)