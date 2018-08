Dotąd dwustrefowy bilet warszawiaka kosztował: 166 zł za bilet 30-dniowy normalny lub 406 zł za bilet 90-dniowy normalny. Od 1 września posiadacze karty warszawiaka zapłacą 98 zł za bilet 30-dniowy i 250 zł za 90-dniowy normalny bilet ważny w obu strefach.

Jak zaznaczyła Kaznowska, 1 września ruszy też funkcjonowanie biletu metropolitalnego, elementu programu Warszawa+. W jego ramach samorządy gmin dopłacą do biletów ZTM swoim mieszkańcom.

"Niemal wszystkie gminy skorzystały z dopłaty trzeciego progu, czyli 60 zł. Tych gmin, które w tej chwili mają popisane porozumienia jest 14, ale procedujemy kolejne umowy, kolejne porozumienia. Bardzo nas cieszy tak duża liczba. Przypomnę, że w ramach metropolii obsługujemy 33 gminy ościenne - 2 gminy są już w 1. strefie biletowej, kolejne dwie - Konstancin i Izabelin - dołączą do 1. strefy biletowej niebawem, wiec nie korzystają z porozumienia" - wyjaśniła.

Zdaniem Kaznowskiej, na porozumieniu skorzystają także warszawiacy. "Bardzo liczymy na to, że mniej samochodów będzie wjeżdżało do Warszawy, a to oznacza lepsze, czystsze powietrze w Warszawie. Również przy bilecie metropolitalnym wprowadziliśmy bardzo ważną ulgę dla mieszkańców Warszawy. Mieszkańcy od 1 września będą mogli poruszać się po całej metropolii w ramach swego biletu. Czyli bilet miesięczny za 98 zł obowiązywać będzie w strefie 1. i 2." - zapowiedziała. Dodała, że kwartalne Bilety Warszawiaka zakupione w sierpniu, od 1 września również będą honorowane w strefie 2.

Zastępca dyrektora ZTM Katarzyna Strzegowska zaznaczyła, że ostatnie porozumienie z gminą ZTM podpisał w środę z miastem Legionowo. "W chwili obecnej procedujemy 6 porozumień, czekamy na ostateczne potwierdzenie i złożenie podpisów. Dodatkowo, Wołomin i Piaseczno, które również mamy w tej grupie podpisanych, wyraziły chęć otwarcia punktu obsługi pasażerów w swojej gminie. I oczywiście zostaną one uruchomione 3 września, czyli od początku roku szkolnego" - podkreśliła.

Poinformowała, że ZTM wydał do gmin ponad 25 tys. kart. W punktach obsługi pasażerów ZTM zakodowanych zostało 620 biletów, które będą obowiązywały w ofercie biletu metropolitalnego. "Już dzisiaj możemy ten bilet zakodować i będzie on obowiązywał od 1 września" - zaznaczyła Strzegowska. Dodała, że w weekend zostanie otwartych 6 punktów obsługi pasażera, które będą czynne w sobotę i niedzielę. Punkty będą się znajdowały na stacjach metra: Centrum, Młociny, Ratusz Arsenał, Politechnika, Służew i Dworzec Wileński. "To są te miejsca, gdzie w określonych godzinach - wszystko będzie podane na stronie internetowej ZTM - pasażerowie, mieszkańcy wszystkich gmin, będą mogli załatwić wszystkie formalności" - powiedziała Strzegowska.

Jak oceniła, bilet metropolitalny oznacza duże oszczędności dla mieszkańców podwarszawskich gmin. Jedna osoba korzystająca z tańszego, normalnego biletu metropolitalnego zaoszczędzi w skali roku aż 720 zł. "Zakładając, że rodzina dwu- trzyosobowa korzysta z transportu miejskiego i przemieszcza się na terenie metropolii wjeżdżając do Warszawy, to jest oszczędność sięgająca ok. 2 tys. zł w skali roku" - podkreśliła.

Strzegowska wyjaśniła, że mieszkańcy ościennych gmin, którzy kupili już bilet bez dopłaty gminy, mogą taki bilet zwrócić w punkcie obsługi pasażera i kupić nowy w obniżonej cenie. "Mieszkańcy, którzy są zameldowani i płacą podatki w swojej gminie, mogą zgłosić się o wydanie spersonalizowanej karty mieszkańca danej gminy, a następnie dokonać kodowania tego biletu w jednym z 21. punktów obsługi pasażera w Warszawie" - poinformowała.

W ramach porozumienia Warszawa+ samorządy gmin, które mają podpisaną stosowną umowę z władzami stolicy, dołożą się do biletów osób płacących podatki tych gminach w ramach biletu metropolitalnego.

Oferta Warszawa+ dla gmin aglomeracji warszawskiej, których mieszkańcy podróżują Warszawskim Transportem Publicznym, została wprowadzona 1 sierpnia 2014 roku. Pierwsze skorzystały z niej Marki, które teraz są już w I strefie biletowej. Później dołączyły gminy: Jabłonna, Konstancin-Jeziorna, Nadarzyn, Nieporęt, Wieliszew i Legionowo. Zarząd Transportu Miejskiego ma też umowy zawarte z ośmioma gminami: Górą Kalwarią, Józefowem, Otwockiem, Ożarowem, Starymi Babicami, Sulejówkiem, Wiązowną i Wołominem, a do grona samorządów zainteresowanych ofertą dołączyła też gmina Kampinos, która podjęła odpowiednią uchwałę.

Porozumienie zakłada trzy poziomy dofinansowania Biletu Metropolitalnego przez gminy i trzy rodzaje biletów: Bilet Warszawa+1, Bilet Warszawa+2 oraz Bilet Warszawa+3, zależnie od oferty wybranej przez samorządy.

Do tej pory pasażerowie za 30-dniowy bilet imienny ważny w dwóch strefach płacą 180 zł. Za kwartalny - 460 zł. W ofercie Warszawa+1 będzie to odpowiednio 166 zł i 406 zł. Bilety w taryfie Warszawa+2 będą kosztować odpowiednio 150 zł i 390 zł. Najwięcej dopłacą do biletów samorządy, które skorzystają z oferty Warszawa+3. Ich mieszkańcy zapłacą za 30-dniowy imienny bilet normalny ważny w dwóch strefach 120 zł, a za 90-dniowy imienny bilet normalny 330 zł. W ofercie tej obowiązują takie same ulgi jak w normalnej ofercie ZTM.