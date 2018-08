Selvita podtrzymała cele dla segmentu usługowego na ten rok



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Selvita ocenia, że segment usługowy osiągnie zakładane na 2018 rok cele, w tym ponad 30-proc. wzrost przychodów oraz utrzyma dwucyfrową rentowność, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski.

"Backlog względem ubiegłego roku jest wyższy o ponad 40% i widać, że z nawiązką to, co obiecywaliśmy wygenerujemy, zarówno jeśli chodzi o przychody, jak i rentowność" - powiedział Sieczkowski dziennikarzom.

Backlog Selvity w segmencie usługowym wynosił 52,5 mln zł według stanu na 27 sierpnia i był wyższy o 46% w skali roku. Backlog ogółem wyniósł 97,4 mln zł na koniec sierpnia br. wobec 105,4 mln zł w całym 2017 r.

Przychody segmentu usługowego wyniosły 14,36 mln zł w II kw. i były wyższe o 36% w skali roku. W całym I półroczu przychody wzrosły o 43% r/r do 28 mln zł. Rentowność operacyjna wyniosła 14,5% w I półroczu 2018 wobec 5,5% rok wcześniej.

Kluczowe cele dla segmentu usługowego na ten rok to: wzrost przychodów o 30% r/r, utrzymanie zyskowności powyżej 10%, wzrost zatrudnienia o 20%, wzrost powierzchni laboratoryjnej o 20% r/r oraz wzrost produktywności o 10%.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.



