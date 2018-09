Inno-Gene ma porozumienie z Politechniką Poznańską ws. projektów badawczych



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, podpisało porozumienie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej (PP), poinformowało Inno-Gene. Na jego mocy będą wspólnie realizować szereg projektów badawczo-rozwojowych z obszarów bioinformatyki i genomiki.

Centrum Badań DNA wraz z inżynierami z Politechniki Poznańskiej będą wspólnie rozwijać narzędzia bioinformatyczne i genomiczne, które posłużą do analizowania, przetwarzania, składowania i interpretacji danych genetycznych. Porozumienie będzie realizowane w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i naukowych, a także realizacji prac inżynierskich lub zleceń komercyjnych na rzecz CB DNA, podano w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę potencjał genomiki oraz dynamiczny rozwój branży bioinformatycznej - to dla nas świetna wiadomość. Już od kilku lat prowadzimy wspólne działania z kadrą naukową oraz studentami Politechniki Poznańskiej. Podpisanie porozumienia jeszcze bardziej zacieśni tę współpracę. Liczymy, że w wyniku wspólnych prac stworzymy nowe rozwiązania bioinformatyczne, które przyniosą nam obopólną korzyść" – powiedział prezes Centrum Badań DNA oraz Inno-Gene Jacek Wojciechowicz, cytowany w materiale.

Inno-Gene oczekuje także rozstrzygnięcia przetargu na stworzenie Genomicznej Mapy Polski - Centrum Badań DNA wspólnie z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN oraz Politechniką Poznańską stworzyli konsorcjum European Centre for Bioinformatics and Genomics (ECBIG), które otrzymało dofinansowanie na realizację projektu o wartości blisko 105 mln zł. Kwota dofinansowania ma wynieść ok. 68 mln zł. Ofertę w przetargu złożyła spółka zależna Inno-Gene - Central Europe Genomics Center, podano również.

"Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 5 tys. sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski oraz utworzenia na ich podstawie kilku innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych. Wygrana w tym przetargu otworzyłaby zupełnie nowy rozdział w historii naszej grupy" - dodał Wojciechowicz.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)