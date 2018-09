1C Entertainment złożył prospekt w KNF, chce zadebiutować na GPW w tym roku





Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - 1C Entertainment złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną, podała spółka. 1C Entertainment chce wejść na GPW jeszcze w tym roku.



Spółka, wraz z podmiotami zależnymi, tworzy grupę kapitałową prowadzącą działalność w segmentach produkcji gier wideo, dystrybucji (fizycznej oraz cyfrowej) gier wideo zewnętrznych producentów oraz specjalistycznych usług świadczonych na rzecz zewnętrznych wydawców i niezależnych studiów deweloperskich. Wśród kluczowych tytułów grupy są gry "Men of War", "King's Bounty" i "IL-2 Sturmovik", podano w komunikacie.



"Naszą intencją jest przeprowadzenie oferty publicznej jeszcze w tym roku. Wejście na giełdę traktujemy jako kolejny etap rozwoju. Z branżą gier wideo jesteśmy związani od ponad 20 lat. Mamy bogate doświadczenie, jeśli chodzi o ich produkcję i sprzedaż, co przełożyło się na ugruntowaną pozycję grupy na rynkach międzynarodowych. Współpracujemy z najważniejszymi światowymi graczami. Planujemy przyspieszyć rozwój działalności deweloperskiej i wydawniczej grupy, które mają być głównym, choć nie wyłącznym, motorem jej wzrostu" – poinformował prezes Nikolay Baryshnikov, cytowany w komunikacie.



Najważniejsze spółki Grupy 1C Entertainment to Cenega zajmująca się dystrybucją gier wideo, produkcją i sprzedażą odzieży i gadżetów związanych z filmami i grami, Muve świadcząca usługi cyfrowej dystrybucji gier, prowadząca sklepy internetowe z grami i gadżetami, Qloc, światowej klasy firma oferująca specjalistyczne usługi dla branży gier wideo (takie jak usługi programistyczne, testy i lokalizacja) i 1C Online Games, wydawca i producent gier przeznaczonych na wszystkie platformy. W 2017 roku przychody grupy wyniosły 208,6 mln zł, a wynik EBITDA około 30 mln zł.



(ISBnews)