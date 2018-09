Podczas panelu krynickiego Kongresu nt. przyszłości Bartuszka poinformował, że Koleje Litewskie zamierzają wydać do 2030 r. na infrastrukturę 7 mld euro. „To dużo pieniędzy. (…) Inwestujemy na rzecz czasu i wygody. (…) Koleje Litewskie są częścią projektu Rail Baltica, który ma zakończyć się w 2026 r.” - mówił dyrektor.

„To megaprojekt, bardzo złożony, który zmieni parametry całego regionu, wprowadzi nowe możliwości w tym regionie. Po jego zakończeniu będzie można dojechać z Wilna do Warszawy w 3 h 10 min, z Wilna do Rygi w 2 h, a z Wilna do Tallina w 3 h 55 min. To jest coś, co jest bardzo mocno wspierane przez Komisję Europejską, co daje bardzo silne korzyści w naszym regionie” - przypomniał.

Bartuszka podał, że podróż z Wilna na Forum Ekonomiczne w Krynicy zajęła mu osiem godzin. „Nie był to czas efektywnie spędzony. Wyliczono, że po zakończeniu projektu zaoszczędzony czas sięgnie 8,7 mld minut. Ludzie będą mogli ten czas zagospodarować w inny sposób” - podkreślił dyrektor Kolei Litewskich.

Polski odcinek Rail Baltica to linia E75 na odcinku Warszawa – Białystok – Ełk – Trakiszki – granica państwa z Litwą o długości 341 km; długość całego szlaku Rail Baltica między Warszawą a Tallinem wynosi ok. 1 tys. km.

Jednocześnie szlak Rail Baltica na terenie Polski stanowi część korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk, który poprzez linię kolejową E20 łączy Polskę z Niemcami i państwami Beneluksu.

W Polsce ma być zmodernizowanych całe 341 km tej trasy: Warszawa-Sadowne-Czyżew-Białystok-Ełk do Trakiszek na granicy z Litwą. Obecnie zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzi inwestycje obejmujące połączenie Warszawa – Białystok, dzięki któremu podróż z Warszawy do Białegostoku skróci się poniżej dwóch godzin. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły tam jeździć z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.

Na początku sierpnia br. PLK ogłosiły przetarg, w którym chcą wyłonić wykonawcę robót budowlanych na 70-km odcinku Czyżew-Białystok. To ostatni, trzeci etap prac na linii z Mazowsza na Podlasie. Pierwszy etap prac na Rail Baltica, czyli przebudowa odcinka Rembertów - Tłuszcz (Sadowne) dobiega końca, trwają także prace na odcinku Sadowne-Czyżew.

Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Connecting Europe Facility - Łącząc Europę. Roboty na odcinku Czyżew-Białystok mają być zrealizowane do końca 2020 r.

