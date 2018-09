Sare miało 1,5 mln zł zysku netto, 3,6 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.



Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Sare odnotowało 1,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 2,51 mln zł wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA w pierwszym półroczu wzrosła o 9% do poziomu 3,6 mln zł, podano w komunikacie.

"Wypracowane przez grupę zyski w pierwszym półroczu 2018 roku są nieco niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, jednak przychody utrzymały się na podobnym, wysokim poziomie. Naszym celem strategicznym jest przede wszystkim utrzymanie dynamiki wzrostu EBITDA. Metodycznie uzupełniamy naszą ofertę o nowe kompetencje w ramach omnichannel, co umacnia naszą pozycję w obszarze marketingu internetowego" - powiedział członek zarządu Sare Tomasz Kuciel, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,68 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 22,44 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu grupa koncentrowała się na dalszym rozwoju oferowanych narzędzi, w szczególności w aspekcie zwiększenia efektywności wykorzystania systemów przez klientów oraz rozszerzenia funkcjonalności rozwiązań Sare.

"W 2018 r. przebudowaliśmy sposób obsługi klienta dostosowując go do czterech głównych modeli biznesowych naszych klientów. W oparciu o unikatowe cechy i kompetencje naszej Grupy możemy świadczyć wysokojakościowe i kompleksowe usługi. Cały czas rozbudowujemy naszą ofertę, by kompleksowo spełniać potrzeby naszych klientów i dostarczać im efektywne narzędzia" - powiedział prezes Sare Dariusz Piekarski, cytowany w komunikacie.

Grupa w br. istotnie rozszerzyła swoją ofertę dzięki akwizycji Sales Intelligence, która w modelu performance marketingu dostarcza sklepom internetowym konsumentów zainteresowanych zakupem konkretnych produktów.

"Przejęty z końcem kwietnia Sales Intelligence dobrze uzupełnia nasze portfolio, pomimo krótkiego okresu integracji już widzimy pierwsze sukcesy. W ramach Grupy SARE możemy w skali miesiąca lepiej wykorzystać dane o 2,5 mln intencji zakupowych użytkowników Nokaut oraz oferować nasze usługi ponad 2 tys. sklepów internetowych. Wspólnie pracujemy też nad rozwojem oferty" - dodał Piekarski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 2,37 mln zł wobec 0,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)