JLL: Centra usług dla biznesu zajmują 2,5 mln m2, tj. 28% powierzchni biurowej



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Centra nowoczesnych usług dla biznesu zajmują ok. 2,5 mln m2 powierzchni biurowej, co oznacza 28% udziału w zajętej podaży na polskim rynku biurowym, wynika z szacunków JLL.

"Aktualnie centra usług dla biznesu zajmują już ponad 2,5 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Oznacza to 28% udział w zajętej podaży na polskim rynku biurowym. Sądząc po wysokiej aktywności inwestycyjnej firm z tej branży, kolejne miesiące staną pod znakiem dalszego umacniania pozycji sektora usług jako lidera na polskim rynku biurowym. Według ABSL, zatrudnienie w centrach osiągnęło już imponujący wynik blisko 280 000 osób, z perspektywą wzrostu do 340 000 pracowników w ciągu dwóch kolejnych lat. Tak dynamiczny rozwój będzie generować zapotrzebowaie na kolejne powierzchnie. To doskonała wiadomość dla deweloperów działających na polskim rynku" - powiedziała dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy w JLL Anna Młyniec, cytowana w komunikacie.

Jak pokazują dane JLL, największy udział w zajętej powierzchni biurowej notuje Kraków, gdzie centra zajmują 61% przestrzeni. Drugie miejsce, z 51%, przypadło Łodzi, a trzecie z 49% zajmują ex aequo Wrocław i Katowice. W Warszawie udział sektora usług w podaży biurowej osiągnął 11%, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. r/r.

"Spodziewamy się, że liczba firm z branży usług dla biznesu inwestujących w Warszawie będzie rosła. Wcześniejsze wejścia do Warszawy takich firm, jak JP Morgan, czy Goldman Sachs to ważny sygnał dla międzynarodowych inwestorów, m.in. świadczących zaawansowane usługi finansowe, że naturalnym kierunkiem ekspansji w Polsce jest właśnie stołeczny rynek. Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast rośnie, a wysiłki władz lokalnych, zmiany infrastruktury miejskiej i poprawa jakości życia sprzyjają temu procesowi" - tłumaczy dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa JLL Mateusz Polkowski.

(ISBnews)