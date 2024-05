Maldives Floating City - nowoczesne miasto zbudowane na wodzie

Maldives Floating City to miasto zaprojektowane przez holenderską firmę Dutch Docklands we współpracy z Waterstudio. Projekt ten zajmuje 200 hektarów, w tym 5 tysięcy pływających modułów, będzie mógł pomieścić 20 tysięcy osób - około 5% populacji kraju. Cena za mieszkanie z balkonem nie przekracza tutaj 265 tysięcy euro.

Miasto zlokalizowane jest przy stolicy, z lotniska dotrzeć do niego można łodzią w zaledwie 10 minut. Charakteryzuje się unikatową konstrukcją modułów pływających, które z góry przypominają kształt koralowca mózgowatego. Każdy z nich jest przymocowany do podwodnego kadłuba lub oparty na stalowych palach. Podwodne konstrukcje służą jako falochrony i przyczyniają się do regeneracji raf koralowych.

To na nich znajdować się będą budynki, nie tylko mieszkania, ale także sklepy, restauracje, szkoły oraz szpital. Wszystko połączone jest piaszczystymi drogami oraz kanałami wodnymi, co sprawia, że głównym środkiem transportu są tutaj łodzie, rowery, czy hulajnogi. Poruszanie się na wyspie samochodem jest zakazane, co sprzyja utrzymaniu czystego, zdrowego środowiska.

Zrównoważone zarządzanie zasobami

Znaczącym elementem projektu jest jego założenie samowystarczalności oraz integracji z naturalnym środowiskiem. Energia w Maldives Floating City pochodzi głównie z paneli słonecznych. Domy są klimatyzowane za pomocą wody morskiej, a systemy zarządzania odpadami są zaprojektowane tak, aby zminimalizować wpływ na środowisko - ścieki przetwarzane są w kompost.