Grupa WP miała 18,84 mln zł zysku netto, 41 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2018 r.

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Grupa WP odnotowała 18,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 12,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 27,93 mln zł wobec 21,92 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 41,05 mln zł wobec 34,5 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 132,24 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 110,88 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2018 r. spółka miała 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 250,05 mln zł w porównaniu z 214,43 mln zł rok wcześniej.

W ciągu sześciu miesięcy 2018 roku EBITDA wygenerowana przez grupę, która wyniosła 73,05 mln zł, przyczyniła się do wygenerowania dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 78,03 mln zł.

"Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w pierwszym półroczu o 31 249 tys. zł., tj. o 14,7% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży tego okresu roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 37 265 tys. zł, tj. 19,0%. W samym drugim kwartale 2018 wzrost przychodów ogółem wyniósł 18 999 tys. zł., tj. 17,4% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży tego okresu roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 20 841 tys. zł, tj. 20,6%" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 2,63 mln zł wobec 4,29 mln zł zysku rok wcześniej.



Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

