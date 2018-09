Torpol pozostaje aktywny w przetargach, jest blisko kontraktu w Porcie Gdynia



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Torpol pozostaje aktywny w pozyskiwaniu kontraktów na krajowym rynku kolejowym i ocenia, że jest blisko podpisania umowy m.in. na prace w Porcie Gdynia za ok. 1,5 mld zł netto (z czego na spółkę przypada ok. 50%), poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

"Cały czas jesteśmy aktywni w postępowaniach, które się pokazują, choć nie jest ich aż tak dużo" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej.

"Jest duża szansa na pozyskanie dużego zlecenia w Porcie Gdynia na kwotę ok. 1,5 mld zł netto. Po dotychczasowych etapach postępowania nasza oferta jest najkorzystniejsza. To przetarg w konsorcjum z firmą Intercor, udział Torpolu to ok. 50%" - dodał.

Prezes podkreślił, że zadanie to "dobrze się plasuje pod względem rentowności".

W odniesieniu do wcześniej pozyskanych i obecnie realizowanych kontraktów ocenia sytuację pozytywnie.

"Te z zerową marżą zmierzają ku końcowi" - podkreślił.

"Wszystkie kontrakty mają dużą aktywność, wchodzą w etap mocno realizacyjny. Realizujemy 14 kontraktów" - dodał.

Bieżący portfel zamówień Torpolu ma wartość 2,55 mld zł. Spółka ocenia jego rentowność na sprzedaży brutto na 4,5-5%.

W sierpniu Torpol podał, że oferta jego konsorcjum z PUT Intercor, warta ok. 1 498,8 mln zł netto (tj. ok. 1 843,6 mln zł brutto), przedstawia najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny oraz terminu realizacji w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni".

We wrześniu spółka deklarowała, że koncentruje się na utrzymaniu wartości portfela zamówień pozwalającego na stabilne, coroczne osiąganie wolumenu sprzedaży na poziomie 1,2-1,5 mld zł.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)