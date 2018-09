W opublikowanej w sobotę rozmowie Oettinger potwierdził swe słowa sprzed kilku dni, gdy oświadczył, że m.in. rząd Włoch "może zniszczyć" Unię.

"Włochy są jednym z krajów założycielskich Unii i także jednym z jej największych partnerów. Z tego powodu ich udział w Europie jest bardzo ważny - podkreślił komisarz. - Jeśli jednak ktoś, kto jest w rządzie, wyobraża sobie, że zablokuje przyjęcie budżetu", może to sprowadzić "zagrożenie dla UE".

Nawiązując do sugestii władz w Rzymie, że mogą zablokować przyjęcie unijnego budżetu na lata 2021-2027, Oettinger wyjaśnił: "W takiej sytuacji zastosowany zostałby budżet na rok 2020, który jednak przyniósłby szkody waszemu krajowi w porównaniu z nowym planem finansowym, który da więcej środków na migrantów, więcej funduszy spójności dla regionów południa Włoch i na inne ważne cele".

Komisarz zapowiedział, że właśnie z takim przesłaniem pojedzie w czwartek do Rzymu na rozmowy z przedstawicielami włoskiego rządu. Zapytany o to, "czy niepokoi go przyjaźń" między wicepremierem Matteo Salvinim i premierem Węgier Viktorem Orbanem, odpowiedział: "To normalne, że są relacje między rządami, ale niech Włochy powstrzymają się od blokowania decyzji europejskich".

Z Rzymu Sylwia Wysocka

