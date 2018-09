Liczba kart kredytowych PKO BP wzrosła o ponad 40 tys. r: r do 870 tys. w I półr.



Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Klienci indywidualni mieli w PKO Banku Polskim ponad 870 tys. kart kredytowych na koniec czerwca, tj. ponad 40 tys. więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie liczba kont osobistych wzrosła o ponad 280 tys. - do 7,2 mln, podał bank.

"W ciągu roku liczba kont osobistych prowadzonych przez PKO zwiększyła się o ponad 280 tys. rachunków - do 7,2 mln. Po raz kolejny bank zdystansował konkurencję osiągając po I półroczu 2018 roku największą dynamikę wzrostu w kartach - w ciągu roku na rynku przybyło ponad 40 tys. kart kredytowych z logo PKO" - czytamy w komunikacie.

Na koniec czerwca PKO Bank Polski prowadził ponad 7,26 mln kont osobistych i wydał dla klientów indywidualnych ponad 870 tys. kart kredytowych.

W tym roku bank uruchomił internetowy kantor, który umożliwia wymianę walut online 24 godziny na dobę z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Klienci PKO BP korzystają też z możliwości karty multiwalutowej wydawanej do konta osobistego i zintegrowanej z kontami walutowymi, które umożliwiają korzystanie z kantoru.

"Korzystając z tej funkcji i mając możliwość zdalnego zakładania rachunków walutowych przez iPKO, posiadacz konta w PKO może wymieniać waluty obce i rozliczać transakcje w nich prowadzone bez wychodzenia z domu. Klienci kupujący w zagranicznych sklepach internetowych szybko docenili to rozwiązanie. Podobnie, podróżujący za granicę. Po pierwszych ośmiu miesiącach tego roku obroty kantoru przekroczyły 1 mld zł" - powiedział dyrektor pionu klienta detalicznego w PKO BP Szymon Wałach, cytowany w komunikacie.

W połowie roku bank uprościł ofertę kart kredytowych dla klientów indywidualnych, opierając ją o dwa produkty - popularną Przejrzystą kartę kredytową i wyposażoną w pakiet dodatkowych usług, prestiżową kartę Mastercard Platinium. Jednocześnie zwiększyła się grupa klientów mogących korzystać z prestiżowych usług związanych z użytkowaniem platynowej karty kredytowej, podkreślono w materiale.

"Znacząco obniżyliśmy kwotę minimalnego dochodu wymaganą do uzyskania karty, która pozwalała na uzyskanie karty i roczną opłatę związaną z jej obsługą. Tym samym pakiet ubezpieczeń oraz usługi dodatkowe związane z platynową kartą kredytową są dostępne dla każdego, kto zechce skorzystać z tego prestiżowego produktu" - dodał Wałach.

Jak wynika z raportu PRNews, ma koniec drugiego kwartału 2018 roku banki o profilu uniwersalnym prowadziły 31,8 mln kont osobistych. W II kw. rynek urósł o 344 tys. ROR-ów, a w ciągu roku o 948 tys. W sześciu bankach ubyło kont osobistych.

"Najwięcej rachunków prowadzi PKO Bank Polski. Na koniec czerwca obsługiwał 7,2 mln ROR-ów. W ciągu kwartału przybyło im 78 tys. kont, a w ujęciu rok do roku 288 tys. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao, który obsługuje 3,9 mln kont osobistych. W jego przypadku wzrosty wyniosły odpowiednio 44 tys. i 143 tys. Trzecie miejsce na podium należy do mBanku - 3,4 mln ROR. W drugim kwartale przybyło mu 56 tys. kont, a w ciągu roku 130 tys." - podał PRNews.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)