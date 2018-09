Guział, który 14 sierpnia ogłosił swój start w wyborach na prezydenta stolicy, powiedział PAP, że rezygnuje z kandydowania.

Jaki podkreślił w sobotę na konferencji prasowej, że Piotr Guział to "człowiek, który stworzył największy ruch miejski, największy ruch społeczny w Warszawie".

"W ostatnich wyborach (na prezydenta Warszawy) Guział uzyskał trzeci wynik, uzyskał ogromne zaufanie mieszkańców Warszawy. Dodatkowo jest osobą, która zna Warszawę, jak mało kto. Ponad 20 lat w samorządzie - duże doświadczenie. Zna jednostki samorządu terytorialnego, jeszcze raz podkreślę, jak mało kto. Piotr Guział będzie wiceprezydentem odpowiedzialnym m.in. za organizację największych imprez w Warszawie, w tym np. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie odpowiedzialny za kwestie związane z kulturą, za współpracę z przedsiębiorcami i szeroko pojęte sprawy społeczne" - zapowiedział polityk.

Jaki nawiązał do hasła swojego konkurenta w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (PO): "Warszawa jest dla wszystkich". "Pokażcie mi w jego otoczeniu osobę o poglądach prawicowych. A u nas, proszę bardzo, mamy osobę o poglądach prawicowych, centrowych, lewicowych. Dla nas Warszawa jest dla wszystkich. Samorząd nie może być ideologiczny. My mamy wiele spraw, w których się różnimy, ale to nie ideologia jest najważniejsza. Najważniejsza jest przyszłość, uczciwa i ambitna Warszawa. W walce o uczciwą Warszawę wszystkie ręce na pokład. Cieszę się, że lewica dołącza do nas i będziemy walczyli razem o uczciwą i ambitną Warszawę" - stwierdził kandydat Zjednoczonej Prawicy.

Zwrócił uwagę, że miejsce sobotniej konferencji "nie jest przypadkowe". "Za nami stoi Nocny Market. To jest miejsce, które we współpracy z panem Piotrem Guziałem udało się uratować. Platforma Obywatelska nie chciała nic w tej sprawie zrobić. My uratowaliśmy miejsce, które jest symbolem otwartej Warszawy, symbolem udanej rewitalizacji miejsc, o którym samorząd zapomniał. Wyobraźcie sobie państwo, ile takich projektów wspólnych możemy razem realizować, jeżeli uda się wygrać wybory na prezydenta Warszawy. Lewica, centrum, prawica – wszyscy powinni iść razem w walce o uczciwą i ambitną Warszawę" - oświadczył.

Guział podkreślił, że "po raz pierwszy od wielu lat wszystkie osoby o lewicowych przekonaniach będą mogły liczyć, że ich światopogląd będzie reprezentowany także w stołecznym ratuszu". "Pan Patryk Jaki pokazał się do tej pory jako człowiek bardzo ambitny i zdeterminowany, człowiek słowny, człowiek, który ma wizję. Po raz pierwszy od wielu kadencji mamy w wyborach kandydata, który ma szanse wybrać wybory - i jestem głęboko przekonany, że wygra - który posiada wieloletnią, wielokadencyjną wizję rozwoju naszego miasta" - podkreślił.

Guział przypomniał, że jego hasło wyborcze przed wyborami samorządowymi w 2014 r. brzmiało: "Rządzić poprawnie - to za mało, Warszawa zasługuje na więcej". "Warszawa zasługuje na to, by prezydent reprezentował postawę uczciwą, a jednocześnie, żeby był ambitny, bo nasze miasto to jest miasto ambitnych ludzi, a chcielibyśmy, żeby stołeczny ratusz to nie było środowisko patologii tylko miejsce, które może być pokazywane jako miejsce uczciwości. Dlatego popieram Patryka Jakiego i dołączam do niego jeszcze przed pierwszą turą" - zaznaczył.

Pytany przez dziennikarzy o różnice w kwestiach ideologicznych między nim a Patrykiem Jakim Guział odparł, że zespoły programowe "cały czas pracują". Zapowiedział, że w następnych dniach razem z Jakim będą "odsłaniać kolejne pomysły na Warszawę". "W większości kwestii się zgadzamy, w szczególności jeżeli chodzi o kwestie wrażliwości społecznej, podejścia do seniorów, innowacji dla uczniów, dla młodych ludzi i to jest najważniejsze. Patrzmy na to, co nas łączy, a nie na to, co dzieli, bo tylko w ten sposób będziemy mogli budować Warszawę uczciwą i ambitną" - podkreślił.

Piotr Guział (ur. 1975 r. w Warszawie) jest politykiem, samorządowcem, współzałożycielem Inicjatywy Mieszkanców Nasz Ursynów. W latach 2010-2014 pełnił funkcję burmistrza dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Do tej pory chęć ubiegania się o prezydenturę Warszawy ogłosili oprócz Jakiego m.in. poseł PO Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak (Wygra Warszawa), rzecznik PSL Jakub Stefaniak, b. wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, kandydat SLD Andrzej Rozenek, Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich skupiona wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze), burmistrz Targówka Sławomir Antonik (Bezpartyjni), a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz oraz prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.(PAP)

autor: Daria Porycka