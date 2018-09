Atal wprowadził do oferty lokale i apartamenty w ramach inwestycji Modern Tower



Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Atal wprowadził do sprzedaży gdyńską inwestycję Modern Tower, podała spółka. Projekt składa się z dwóch części - mieszkalnej ze 142 lokalami oraz aparthotelowej ze 135 apartamentami. Dodatkowo na parterze budynku znajdzie się 14 lokali usługowych. Planowany termin oddania inwestycji Modern Tower do użytkowania to IV kwartał 2021.

"Kompleks Modern Tower tworzy szesnastopiętrowy budynek, w którym zaprojektowano prestiżowe apartamenty mieszkaniowe oraz aparthotel. Piętra od 1. do 7. zostały przeznaczone na część aparthotelową - powstanie w niej 135 apartamentów o metrażu od 31,97 do 79,02 m2 i rozkładzie od 1 do 3 pokoi [...]. Część mieszkalna obejmie piętra od 8. do 16., gdzie powstaną 142 przestronne i ergonomiczne apartamenty o powierzchni od 34,71 do 121,85 m2 i rozkładach od 1 do 4 pokoi" - czytamy w komunikacie.

Cena za m2 w części mieszkalnej zaczyna się od 10 100 zł brutto w stanie deweloperskim, a w części aparthotelowej od 9 900 zł brutto z wykończeniem pod klucz i wyposażoną kuchnią, podano również.

"To czwarta trójmiejska inwestycja Atal, w planach mamy jednak dalszy rozwój w trójmiejskiej aglomeracji i kolejne projekty z różnych segmentów rynku deweloperskiego" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w materiale.

Na trójmiejskie portfolio Atal - poza Modern Tower - składa się również inwestycja Atal Baltica Towers powstająca w Gdańsku. Projekt składa się z dwóch budynków - mieszkalnego oraz aparthotelu. W bliskim otoczeniu Zatoki Gdańskiej, na gdańskiej Letnicy powstaje osiedle mieszkaniowe Przystań Letnica. W sprzedaży są również ostatnie mieszkania w zlokalizowanej w centrum Gdańska inwestycji Nowa Grobla Apartamenty, przypomniano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)