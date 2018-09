XTPLdostanie kolejne dofinansowanie od Deutsche Balaton AG, bliski debiut na GPW



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Grupa Deutsche Balaton AG podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL, podała spółka. Fundusz obejmie prywatną emisję akcji. Pozyskany kapitał w wysokości 1,05 mln euro zostanie wykorzystany do dalszego strategicznego wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwiązań spółki w USA oraz rozwoju jej portfela patentowego. Spółka podtrzymała również decyzję o przejściu na parkiet główny GPW tej jesieni.

"Informacja o pozytywnej decyzji funduszu Heidelberger zastała nas właśnie w Dolinie Krzemowej. Wraz z kluczowymi członkami zespołu technologicznego XTPL jesteśmy obecnie za Oceanem, by zrealizować kilka ważnych punktów. Jednym z nich są spotkania strategiczne z członkami rady doradczej: Haroldem Hughesem - wieloletnim dyrektorem finansowym Intela oraz prezesem Rambusa oraz Amirem Nayyerhabibi – byłym menedżerem Intela i Cisco. Chcemy efektywnie realizować cele najnowszej emisji akcji. Jednocześnie, ze względu na dalsze przełomy technologiczne, widzimy konieczność sfinansowania kolejnych zgłoszeń patentowych, by jeszcze szerzej chronić własność intelektualną spółki" – podkreślił prezes i współtwórca XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Grupa Deutsche Balaton AG - poprzez jedną ze swoich spółek zależnych Heidelberger Beteiligungsholding AG - od początku wspiera XTPL. Zarządzający funduszem podkreślają, że tak zaawansowane przedsięwzięcia technologiczne wymagają czasu i dłuższego okresu inkubacji, ale spodziewane zyski są także istotnie większe. Tym razem niemiecki fundusz, posiadający już ok. 6% akcji spółki, jest gotów wyłożyć 4,5 mln zł, by objąć ponad 41 tys. akcji. Zebrane środki wesprą dwa aspekty rozwoju XTPL. Są nimi: dalszy rozwój biznesu i efektywna komercjalizacja w Stanach Zjednoczonych oraz przygotowanie i przeprocesowanie kolejnych zgłoszeń patentowych, podano również.

XTPL działa na rynku transparentnych optycznie i przewodzących elektrycznie warstw (ang.Transparent Conductive Films - TCF). XTPL rozwija przełomową technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Technologia umożliwia tworzenie ultracienkich (o szerokości 150 – 500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Akcje spółki zadebiutowały na NewConnect we wrześniu 2017 r.

(ISBnews)