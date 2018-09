Vigo System dokona do 20,5 mln zł inwestycji w produkcję półprzedwodników



Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Vigo System podpisał z dr Włodzimierzem Strupińskim umowę o realizację wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego spółka zakupi urządzenia do produkcji warstw półprzewodnikowych i wdroży je w swoim zakładzie produkcyjnym w Ożarowie Mazowieckim, podała spółka. Wartość inwestycji Vigo w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia to maksymalnie 20,5 mln zł netto.

"Natomiast dr Włodzimierz Strupiński, w ramach umowy o pracę, świadczyć będzie na rzecz Vigo kompleksowe prace dotyczące wytwarzania epitaksjalnych warstw związków półprzewodnikowych III-V oraz będzie prowadzić i zarządzać działem epitaksji Vigo, z wykorzystaniem jego know-how i wiedzy z zakresu wytwarzania różnych typów warstw półprzewodnikowych" - czytamy w komunikacie.

Umowa określa warunki przyszłego przedsięwzięcia, w tym w szczególności wskazuje, że wartość inwestycji Vigo w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia to maksymalnie 20 500 000,00 zł netto, podano także.

"Zgodnie z umową, celem wspólnego przedsięwzięcia jest rozpoczęcie produkcji epitaksjalnych warstw związków półprzewodnikowych III-V w ramach bieżącej działalności emitenta. Okres realizacji projektu został ustalony przez strony na 6 lat i 4 miesiące od dnia zawarcia umowy, a cały projekt został podzielony na dwa etapy, tj. etap wdrożeniowy i etap produkcji" - czytamy dalej.

Umowa została zawarta pod warunkiem udzielenia przez dr Włodzimierza Strupińskiego uzgodnionych przez strony zabezpieczeń.

W ocenie zarządu, podpisanie umowy jest korzystne i znacznie przyczyni się do jego rozwoju. Ponadto, dzięki współpracy z dr Włodzimierzem Strupińskim, emitent zwiększy swój potencjał naukowo-badawczy.

Zawarcie umowy zostało pozytywnie zaopiniowane i zaakceptowane przez radę nadzorczą.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)