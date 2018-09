Medinice ma term sheet z chińską firmą dot. dystrybucji rejestratora EKG



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Medinice podpisało term sheet z firmą Ensense Biomedical Technologies z siedzibą w Szanghaju określający warunki współpracy w zakresie dystrybucji rejestratora EKG. Medinice będzie wyłącznym dystrybutorem rejestratora w Polsce i Czechach, podała spółka.

"Umowa została zawarta na okres 1 roku. Po upływie tego czasu umowa zostanie przedłużona o kolejny rok. Emitent planuje nawiązanie szerszej współpracy z Ensense Biomedical Technologies Co., Ltd. w zakresie rozwoju wspólnych produktów" - czytamy w komunikacie.

Rejestrator EKG posiada certyfikat CE (uprawniający do sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej) i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej. Może przez długi czas nagrywać i analizować parametry elektrokardiologiczne pacjenta.

Medinice podało, że pomoże ulepszyć produkt chińskiej firmy oraz będzie jej partnerem w Polsce i Czechach.

"Największą wartością Medinice S.A. są rozwijane przez nas projekty MedTech w obszarach kardiologii i kardiochirurgii. Jest to nasz priorytet i w najbliższych latach będziemy skupiali największą uwagę na osiąganiu kolejnych kamieni milowych w naszych projektach. Niemniej, część krajowych inwestorów patrzy na naszą firmę przez pryzmat wyników finansowych. Z tego względu będziemy pracowali nad generowaniem przychodów, jeszcze przed sprzedażą kluczowych projektów z naszego portfolio" - powiedział prezes Medinice Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy otwarci też na współpracę z innymi firmami, które planują komercjalizować na rynkach europejskich swoje wysokomarżowe technologie. Potencjalne kolejne współprace będziemy nawiązywali jedynie wtedy, gdy nie będzie to w żaden sposób negatywnie wpływało na rozwój projektów własnych" – dodał prezes.

W portfolio Medinice znajduje się obecnie kilkanaście projektów MedTech w segmencie kardiologii i kardiochirurgii. W najbliższych kwartałach priorytetem spółki będzie rozwój trzech projektów: CoolCryo (krioaplikator do zabiegów małoinwazyjnych w kardiochirurgii), MiniMax (elektroda do ablacji serca posiadająca funkcje diagnostyczne i lecznicze) oraz PacePress (opatrunek uciskowy zmniejszający ryzyko wystąpienie krwiaka w loży po wszczepieniu urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca).

"Nasze kluczowe projekty realizujemy zgodnie z planem. W projekcie CoolCryo wkrótce będziemy mieli raport z pierwszej fazy badań przedklinicznych. Wstępne wyniki są bardzo obiecujące. W MiniMax pracujemy nad ostatecznym prototypem, który będzie wykorzystywany w badaniach przedklinicznych. Powinny się one rozpocząć w najbliższych miesiącach. W niedługim okresie rozpoczniemy badania kliniczne w projekcie PacePress" - powiedział Choudhary.

Medinice pod koniec lipca br. podpisało list intencyjny z firmą Ensense Medical Technology z Chin, którego celem jest nawiązanie współpracy w zakresie prowadzenia prac badawczych i rozwojowych oraz komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań z dziedziny kardiologii.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu br. na rynku na NewConnect.

