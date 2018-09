"Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu lista alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 października 2018 r." - czytamy w komunikacie.



Spółki zakwalifikowane do segmentu lista alertów to: Magna Polonia, Ampli, Budopol Wrocław, Bumech, Calatrava Capital, Clean & Carbon Energy, CFI Holding, Chemoservis-Dwory, Coal Energy, Cube.ITG, Czerwona Torebka, Drewex, Drop, Financial Assets Management Group, Fon, Getin Holding, Hubstyle, Hyperion, Investment Friends, Ideon, IndygoTech Minerals, Indata, Interbud-Lublin, Lark.pl, MNI, Mostostal Zabrze, New World Resources, PBG, Próchnik, Redwood Holding, Regnon, Reinhold Europe, Resbud, Sadovaya Group, Sco-Pak, Skotan, Starhedge, Wilbo i Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice.



Do listy przestały być kwalifikowane: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop i Zastal.



(ISBnews)