Źródło: Media

Eksperci ONZ w czasie ostatniego spotkania w Rzymie uznali, że do listy zakazanych substancji w ramach Konwencji Sztokholmskiej powinno się dodać przemysłowy kwas perfluorooktanowy (PFOA) oraz jego pochodne. Jest on używany m.in. do produkcji patelni teflonowych.