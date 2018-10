Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we IX 53,2 pkt. wobec 54,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 53,3 pkt. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek ocenia, że najnowszy wskaźnik PMI wskazuje, iż weszliśmy w spowolnienie gospodarcze.

"PMI już kolejny miesiąc spada" - zaznacza główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Wskaźnik pokazuje, dodaje, że hamuje zarówno produkcja, jak i zamówienia. Dzieje się to w strefie euro, ale także u nas.

Stąd, zdaniem Kurtek, już teraz PKB spadł zapewne poniżej 5 proc. i będzie niższy w całej drugiej połowie roku. Całoroczny wzrost tegorocznego PKB można jej zdaniem szacować na 4,8-4,9 proc.

Co do inflacji, tzw. szybki szacunek GUS pokazuje, że we wrześniu była poniżej 2 proc. (1,8 proc.). Wynika to, zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego, głównie z wysokiej bazy, tzn. stosunkowo wysokiej inflacji we wrześniu ub. roku.

Kurtek zwraca uwagę, że miesięcznie inflacja wzrosła 0,2 proc., ale GUS odnotował zwłaszcza wyższy wzrost cen żywności, nośników energii i paliw, które w kolejnych miesiącach będzie dalej rosnąć. Inflacja pod koniec roku osiągnie jej zdaniem ok. 2 proc., a w przyszłym roku może być nawet wyższa niż planowane przez rząd 2,3 proc.

Nie wpłynie to jednak, jej zdaniem, na decyzje RPP, która nadal będzie podtrzymywać stabilizację stóp.

Inflacja CPI we wrześniu br. wyniosła 1,8 proc. rdr a w porównaniu z sierpniem br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc. - podał w poniedziałek w tzw. szybkim szacunku GUS.

Licząc w ujęciu rocznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły we wrześniu o 2,3 proc., nośników energii o 1,8 proc., a paliw i prywatnych środków transportu o 1,9 proc. W porównaniu z sierpniem we wrześniu br. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły we wrześniu o 0,6 proc., nośników energii o 0,4 proc., paliw i prywatnych środków transportu również o 0,4 proc.

>>> Czytaj także: Zatrudnieni chcą się zapisać do PPK [SONDAŻ]