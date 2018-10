Fitch potwierdził ratingi Enei na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Enea w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" ze stabilną perspektywą, podała Enea.

"Potwierdzenie ratingów uwzględnia zmianę profilu biznesowego spółki, w którym zwiększyła się rola bardziej ryzykownych, zdaniem agencji, segmentów działalności takich jak wytwarzanie energii elektrycznej i górnictwo węgla kamiennego. Nadal jednak istotną część działalności spółki stanowi bardziej przewidywalny sektor dystrybucji energii elektrycznej. Agencja spodziewa się, że rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz ceny węgla kamiennego będą miały jedynie ograniczony wpływ na wyniki segmentu wytwarzania, z uwagi na ich oczekiwane odzwierciedlenie w rosnących hurtowych cenach energii elektrycznej na polskim rynku" - czytamy w komunikacie.

Agencja zakłada, że zaangażowanie spółki w projekt Ostrołęka C nie przekroczy 1 mld złotych oraz że równocześnie Enea wstrzyma wypłacanie dywidend do 2022 roku, co powinno pozwolić spółce utrzymać dźwignię finansową netto opartą na przepływach z działalności operacyjnej (FFO) poniżej poziomu 3x. Jego przekroczenie stanowi negatywny czynnik zmiany ratingu. Agencja ocenia zaangażowanie spółki w budowę bloku węglowego Ostrołęka C jako negatywne dla jej profilu kredytowego, podano również.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)