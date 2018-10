PKO BP udostępnił płatności Apple Pay



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski udostępnił dziś metodę płatności Apple Pay klientom PKO BP i Inteligo, korzystającym z kart Visa i Mastercard, podał bank.

"Uzupełniamy wachlarz płatności mobilnych dostępnych w PKO Banku Polskim o Apple Pay, dzięki czemu liczna grupa naszych klientów korzystająca z urządzeń Apple może teraz płacić zbliżeniowo. Jesteśmy nieustannie skoncentrowani na tym, by nasi klienci mogli korzystać z najbardziej innowacyjnych i najwygodniejszych rozwiązań" - powiedział dyrektor departamentu produktów klienta indywidualnego w PKO BP Paweł Placzke, cytowany w komunikacie.

Aktywacja Apple Pay jest intuicyjna i szybka, a użytkownicy usługi mają dostęp do takich samych korzyści, jakie zapewnia im tradycyjne posługiwanie się kartami kredytowymi i debetowymi. W sklepach stacjonarnych Apple Pay działa z iPhonem SE, iPhonem 6 i nowszymi modelami oraz Apple Watch.

"Podczas płatności Apple Pay kartą debetową lub kredytową, ich numery nie są zapisywane ani w pamięci urządzenia, ani na serwerach Apple, ale zastępowane cyfrowym odpowiednikiem, tzw. tokenem, przypisanym do konkretnego urządzenia. Każda transakcja autoryzowana jest z użyciem jednorazowego, dynamicznego kodu bezpieczeństwa" - podał bank.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)