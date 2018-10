Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły r: r do 12,6 mln zł we wrześniu



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - CDRL zanotowało we wrześniu br. 12,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach (wobec 12,4 mln zanotowanych w roku ubiegłym) i 2,3 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do września 2017 roku, poinformowała spółka.

"Pomimo bardzo ładnej pogody we wrześniu, która nie sprzyjała zakupom na kolejny sezon, udało nam się utrzymać bardzo dobry poziom sprzedaży, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i kanale internetowym" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Narastająco przychody wypracowane przez CDRL w I-III kw. br. w polskim sklepie internetowym wyniosły 15,3 mln zł i wzrosły o 33% r/r. W tym czasie przychody z polskich sklepów ukształtowały się na poziomie 107,8 mln zł i były wyższe o 1% r/r, podano również.

"Przy obecnym poziomie rozwoju naszej firmy skupiamy się na optymalizacji krajowej sieci sprzedaży. Nie planujemy znacząco zwiększać lokalizacji w Polsce. Stawiamy na rozwój zagraniczny i wzrost sprzedaży w kanale internetowym poprzez ulepszenie platformy oraz dodanie kolejnych wersji językowych" - dodał Dworczak.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)