Polnord liczy na sprzedaż dwóch biurowców w Wilanów Office Park do końca 2018 r.



Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Polnord spodziewa się sprzedaży dwóch biurowców w ramach Wilanów Office Park do końca tego roku, poinformował p.o. prezesa Marcin Mosz.

"Jesteśmy głęboko zaawansowani w rozmowach. Liczymy, że uda się to dokończyć w bieżącym roku" - powiedział Mosz podczas konferencji prasowej.

Zarząd nie podał finansowych szczegółów planowanej transakcji. Prezes wskazał tylko, że "gotówkowo będzie to na pewno dobre wydarzenie dla spółki".

Poziom wynajęcia biurowców to obecnie ok. 97%, podano także podczas konferencji.

P.o. prezesa poinformował także, że zadaniem "docelowego" zarządu będzie aktualizacja strategii spółki.

"W naszym przekonaniu spółka powinna koncentrować się w przyszłości na najbardziej rentownych projektach" - dodał.

P.o. członka zarządu Piotr Woźniak poinformował z kolei, że obecnie spółka pracuje nad pozyskaniem finansowania kolejnych projektów w formule project finance.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)