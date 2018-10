Klimat wyraźnie się ociepla i to powoduje coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe. Międzyrządowy Panel ds. Zmiany Klimatu (IPCC) przyjął specjalny raport na temat zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza (w stosunku do przełomu XIX i XX wieku). IPCC został zobowiązany do przedstawienia takiego raportu trzy lata temu, podczas szczytu klimatycznego, gdzie państwa-strony konwencji przyjęły Porozumienie paryskie.

Dwa stopnie to już przeszłość

Już obecnie obserwujemy katastrofalne skutki ocieplenia klimatu o 1 stopień Celsjusza. Do tej pory raporty skupiały się na tym, co będzie, jeśli klimat ociepli się powyżej 2 stopni Celsjusza. Tym razem uczeni obniżyli próg, a uzyskane przez nich wnioski są alarmujące.

Jeśli nic nie zostanie zmienione w 2040 roku ocieplenie wyniesie 1,5 stopnia Celsjusza. Co zostało po raz pierwszy wyraźnie podkreślone, będzie to miało poważniejsze skutki, niż wcześniej sądzono. To 1,5 stopnia należy traktować jako ostatni próg bezpieczeństwa - wynika z raportu. Uczeni biją na alarm. Wskazuję na przykład, że przy globalnym ociepleniu o 1,5°C, zginie 70-90 proc. raf koralowych, a przy ociepleniu o 2 stopnie Celsjusza - w praktyce wszystkie.

Przede wszystkim: ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C jest możliwe - oceniają uczeni. Ale wymaga szybkich i dogłębnych zmian dotyczących energii, przemysłu, budynków, użytkowania gruntów, transportu i miast. Możliwe ścieżki emisji, ich wpływu na ocieplenie i skutków z tego płynących dokładnie przeanalizowano.

Możliwe scenariusze

W streszczeniu raportu zobrazowano cztery scenariusze. Scenariusze P1, P2 zakładają ograniczenia zużycia energii, zmianę stylu życia i rozwój niskoemisyjnych technologii - z różnym wykorzystaniem dostępnych metod pochłaniania dwutlenku węgla. Scenariusz P3 zakłada, że rozwój społeczny będzie przebiegał zgodnie z doświadczeniami z historii, a redukcje emisji zostaną dokonane poprzez głównie postęp w energetyce i przemyśle, związany z ograniczeniem zużycia energii. Te wszystkie trzy ścieżki zakładają, że próg 1,5 stopnia nie zostanie (albo zostanie nieznacznie) przekroczony. Scenariusz P4 zakłada rozwój gospodarczy prowadzący do wysokich emisji CO2, co w przyszłości będzie oznaczało, że natura nie będzie miała łatwego zadania, by pomóc w wychwytywaniu CO2. Wtedy na dużą skalę powinny zostać zastosowane technologie powodujące negatywne emisje: CDR - usuwanie dwutlenku węgla.

