Premier spotkał się w niedzielę z beneficjentami programu rządowego Stop Smog.

Jak podkreślił, jednym z kluczowych punktów programu jest termomodernizacja. "Na ten program przeznaczamy ponad 100 mld zł, na wsparcie finansowe i to w wysokości do 90 proc., albo czasami nawet do 100 proc. dla tych ludzi, których w ogóle nie będzie stać na wzięcie udziału w kosztach ocieplania swoich budynków. A ocieplony budynek to 30, 40 proc., a fachowcy mówią, że nawet do 50 proc. oszczędności energetycznej, czyli mniejsza potrzeba spalania, w ogóle mniejsze zużycie nośników energetycznych, czystsze powietrze, mniej substancji szkodliwych, dwutlenku węgla" - powiedział premier.

Wyraził nadzieję, że dzięki programowi powietrze w Polsce będzie coraz lepsze. "A dzięki temu my Polacy coraz zdrowsi" - dodał Morawiecki.