Projekt Centrum to największa inwestycja rewitalizacyjna prowadzona obecnie w stolicy Wielkopolski. Zakłada przebudowę ulic i chodników w dużej części śródmieścia. W jego ramach trwa przebudowa ul. Św. Marcin pomiędzy ulicami Gwarną i Ratajczaka.

Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Św. Marcin, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz Towarową.

Poznański magistrat podał, że na modernizowanym skrzyżowaniu ma m.in. powstać nowy przystanek tramwajowy i brakujący fragment torowiska umożliwiający skręt z ul. Św. Marcin w Towarową. Przy poprzedniej przebudowie ten odcinek torów nie został ułożony.

"Gdyby był gotowy przed remontem ronda Kaponiera, trasy objazdów tramwajów mogłyby być krótsze. Można było wówczas zaoszczędzić kilka milionów złotych. W przyszłości trasa tramwajowa przez ul. Towarową ma być przedłużona i poprowadzona przez Wolne Tory aż do ul. Hetmańskiej" – podało biuro prasowe poznańskiego magistratu.

Skrzyżowanie ul. Świętego Marcina, al. Niepodległości i ul. Towarowej to jedno z newralgicznych miejsc Programu Centrum, którego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania.

Według władz miasta, ma się ono stać "przyjazną przestrzenią publiczną wszystkich jej użytkowników - mieszkańców, turystów i studentów". Ten obszar miasta ma mieć m.in. ograniczony indywidualny ruchu samochodowy na rzecz transportu publicznego, ruchu pieszego i rowerowego.

Projekt Centrum to obecnie największa inwestycja rewitalizacyjna w Poznaniu. Zakłada przebudowę ulic i chodników w dużej części śródmieścia, a także zmianę infrastruktury podziemnej. Ponadto przewiduje modernizację torowisk tramwajowych i budowę nowej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka.

Łączny budżet realizowanego obecnie, pierwszego etapu inwestycji to 100 mln zł, z czego niemal 45,5 mln zł to dofinansowanie ze środków UE. Etap II to budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Ratajczaka. Cała inwestycja zakończyć się ma w 2022 roku.

Łącznie cały Program Centrum kosztować będzie 231,7 mln zł. Oba główne etapy uzyskały dofinansowanie unijne przekraczające w sumie 104 mln zł.(PAP)

autor: Rafał Pogrzebny