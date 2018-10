Według informacji biura prasowego wojewody, umowa obejmuje projekt i budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu Drogi Krajowej 40. Długość budowanego odcinka to 14,6 km, a koszt kontraktu to 220,6 mln złotych. Planowany termin oddania nowej drogi do ruchu to wiosna 2022 roku.

Od istniejącego odcinka dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla pobiegnie nowa trasa o nawierzchni bitumicznej. Nowa odcinek drogi włączy się do istniejącego przebiegu DK40 na terenie woj. śląskiego. W ramach inwestycji powstanie 19 obiektów. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe, Kędzierzyn-Koźle i Pyskowice oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. (PAP)

autor: Marek Szczepanik