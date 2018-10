Hawe Telekom i ukraiński Atrakom połączyły swoje sieci światłowodowe



Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Hawe Telekom i ukraińska spółka Atrakom zakończyły realizację połączenia swoich sieci światłowodowych w rejonie przejścia granicznego Dorohusk-Jahodyn, które umożliwia realizację łączy telekomunikacyjnych pomiędzy Warszawą i Kijowem trasą krótszą od używanych dotychczas, podała spółka.

"W tym roku zainwestowaliśmy znaczne środki na zwiększenie naszej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług dla operatorów międzynarodowych, którzy chcą w najbardziej efektywny sposób transferować dane przez naszą sieć i dalej. Widzimy zwiększone zainteresowanie naszym usługami w tym zakresie i jestem przekonany, że przełoży się to na nowe kontrakty. Natomiast nowe połączenie przez granicę polsko-ukraińską stanowi ważne uzupełnienie naszej ogólnopolskiej magistrali światłowodowej. Umożliwi sprzedaż usług Hawe Telekom operatorom ukraińskim, a także polskim i międzynarodowym firmom działającym na Ukrainie bądź planującym rozbudowę swoich sieci w tym kierunku" - powiedział wiceprezes Dominik Drozdowski, cytowany w komunikacie.

Według spółki trasy przez Ukrainę i Polskę odgrywają istotną rolę w tranzytowym ruchu internetowym i transmisji danych pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Kazachstanem i Chinami.

"W ciągu ostatnich kilku miesięcy to czwarta zagraniczna inwestycja Hawe Telekom związana z rozwojem możliwości świadczenia usług dla operatorów międzynarodowych. Wcześniej spółka otworzyła węzeł w Amsterdamie, punkt dostępowy we Frankfurcie nad Menem oraz zmodernizowała punkt styku ze spółką TELIA Lietuvana granicy polsko-litewskiej" - czytamy także.

Atrakom jest operatorem największej sieci światłowodowej na Ukrainie, której długość przekracza 24 tys. km. Firma działa od 2002 roku. Dysponuje m.in. międzynarodowym stykami światłowodowymi na granicach z Białorusią, Polską, Słowacją, Węgrami, Mołdawią i Rumunią.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.

(ISBnews)