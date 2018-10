11 bit studios ma umowę na dystrybucję gry 'Children of Morta' w Chinach



Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - 11 bit studios podpisała umowę z Guangzhou NetEase Computer System (NetEase) dotyczącą dystrybucji gry "Children of Morta" na terytorium Chin, podała spółka.

"Umowa przyznaje NetEase wyłączność na dystrybucję 'Children of Morta' na rynku chińskim. Dokładna data premiery gry zostanie ustalona w terminie późniejszym" - czytamy w komunikacie.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.

(ISBnews)