Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na listopad na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 72,04 USD za baryłkę, po zwyżce o 26 centów.

Brent w dostawach na grudzień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 81,08 USD za baryłkę, po wzroście o 0,4 proc.

Przedstawiciele tureckich władz zakończyli we wtorek rano przeszukanie konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, w którym przed prawie dwoma tygodniami był widziany po raz ostatni przed zaginięciem saudyjski dziennikarz Dżamal Chaszodżdżi

Wspólną inspekcję placówki przeprowadzono zgodnie z ustaleniami prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana i króla Arabii Saudyjskiej Salmana. Erdogan wskazywał na konieczność przeprowadzenia dogłębnego śledztwa w sprawie Chaszodżdżiego, który publikując na łamach m.in. "Washington Post", zawzięcie krytykował władze swojego kraju za łamanie praw człowieka; w szczególności obiektem jego krytyki był wpływowy następca tronu, książę Muhammad ibn Salman.

Chaszodżdżi zaginął 2 października, po tym gdy wszedł do saudyjskiego konsulatu w Stambule, aby załatwić pewne formalności.

W związku z tajemniczym zaginięciem Chaszodżdżiego coraz więcej państw wywiera presję na Arabię Saudyjską, by wyjaśniła sytuację. W sobotę prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że zostanie ona "surowo ukarana", jeśli potwierdzi się, że dziennikarz został zabity na zlecenie władz, w niedzielę do wszczęcia wiarygodnego śledztwa wezwały Wielka Brytania, Francją i Niemcy, a w poniedziałek Trump poinformował, że do Rijadu udaje się sekretarz stanu Mike Pompeo.

"Traderzy z uwagą śledzą rozwój sytuacji na linii USA-Arabia Saudyjska" - mówi Hong Sungki, trader na rynkach towarowych w NH Investment & Securities Co.

Minister ropy Arabii Saudyjskiej Khalid Al-Falih powiedział, że największy światowy eksporter ropy nadal jest odpowiedzialnym dostawcą tego surowca i będzie działać na rzecz stabilizacji na rynkach paliw. Zapewnił też, że Saudyjczycy nadal będą wykorzystywać swoje wolne moce produkcyjne, aby złagodzić sytuację na rynku i ustrzec go przed szokami podażowymi.

"Rynek przyjmuje też postawę +poczekamy-zobaczymy+ jeśli chodzi o wpływ zbliżającego się nałożenia sankcji USA na Iran" - wskazuje Sunghi.

4 listopada wejdą w życie restrykcje USA na irańską ropę. Dostawy surowca z Iranu wyniosły we wrześniu 1,72 mln baryłek dziennie, o 260 tys. b/d mniej niż sierpniu. To ich najniższy poziom od lutego 2016 r. Na dodatek mniej ropy na rynki dociera też z Wenezueli, z powodu nękającego ten kraj kryzysu gospodarczego.

Ropa w USA zwyżkowała podczas poprzedniej sesji o 44 centy do 71,78 USD za baryłkę, a Brent zyskała 0,4 proc. (PAP Biznes)