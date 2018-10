Program Kolej plus zakłada uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego - ich udział w kosztach inwestycji zakładany jest na 15 proc. wartości.

Jak przypomniał Majewski, "administracja rządowa zainteresowała się jakiś czas temu stanem dróg lokalnych i wciąż planowane są dotacje dla samorządów na ten cel". "Ale kolej, szczególnie ta lokalna, była dotychczas pomijana. A sieć kolejowa z roku na rok się kurczyła" - podał prezes fundacji ProKolej.

"Jeżeli już inwestowano w kolej, to były to międzynarodowe magistrale, wielkie dworce w aglomeracjach i szybkie pociągi - takie jak Pendolino" - podał Majewski. "Zapominano natomiast o lokalnych połączeniach, które powinny zapewniać dostęp do tej do głównej sieci, również z mniejszych miejscowości" – powiedział prezes fundacji ProKolej.

"Pomysł na program Kolej plus to sygnał, że kolej nie musi się zwijać" - podał ekspert. "Oby (...) program ten (...) był początkiem nowego podejścia do lokalnej infrastruktury obsługującej pasażerów i ładunki na terenie naszego kraju" - podsumował Majewski.

Jak podało ministerstwo, propozycja przywracania, poprawiania czy też budowania nowych linii kolejowych dotyczy obecnie 20 miejscowości. To: Myślenice, Jastrzębie Zdrój, Krapkowice, Bielawa, Złotoryja, Krosno Odrzańskie, Śrem, Gostyń, Turek, Żnin, Świecie i Chełmno, Busko Zdrój, Końskie, Konstancin-Jeziorna, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Sokołów Podlaski, Włodawa, Zamość. "Katalog jest otwarty, lista jest propozycją" - informowało ministerstwo.

Jak mówił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, "w ramach programu Kolej plus nie tylko przywracamy połączenia kolejowe, ale poprawiamy także dostęp dla kolei". "W ramach tego programu będą też budowane nowe linie" - zaznaczył wiceszef resortu infrastruktury.

Program Kolej plus zakłada trzy komponenty, tj. inwestycyjny, organizacji przewozów i chroniący infrastrukturę kolejową przed likwidacją. Nowy program Kolej plus będzie komplementarny zarówno z obowiązującym Krajowym Programem Kolejowym i z programem utrzymaniowym.

Krajowy Program Kolejowy, którego wartość wynosi ponad 66 mld zł, obowiązuje do 2023 r. Z kolei wartość programu utrzymaniowego sięga 23 mld zł.(PAP)

autor: Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski