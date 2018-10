Sezon wizyt statków wycieczkowych w Gdańsku rozpoczął się 18 kwietnia od wizyty MS "Astoria", najstarszej obecnie na świecie jednostki pasażerskiej, zwodowanej w 1948 r.

"W tym czasie na nabrzeżach - Westerplatte, Ziółkowskiego i WOC II - Port Gdańsk gościł wycieczkowce z całego świata. Najdłuższym statkiem pasażerskim była prawie 240-metrowa +Marina+. Najkrótszym zaś 70-metrowy +Variety Voyager+. Liczba jednostek przełożyła się na pobicie zeszłorocznego rekordu – z 63 zawinięć liczba zwiększyła się do 67" - poinformowała w sobotę rzecznik prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), Agata Kupracz.

Do puli nowych wycieczkowców w gdańskim porcie dołączył zwodowany w ubiegłym roku Viking Sun, norweskiego armatora Viking Cruises.

Na pokładzie wycieczkowców do Gdańska przybyło ponad 30 tysięcy turystów, głównie z Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji oraz Hiszpanii.

Cytowany w komunikacie prasowym prezes ZMPG Łukasz Greinke ocenił, że Polska staje się coraz bardziej widoczna na turystycznej mapie świata. "Jest to trend, który obserwujemy już kolejny rok. Potencjał turystyczny polskich miast i regionów jest ogromny, zaś zagospodarowanie tego segmentu to szansa, z której należy korzystać. Każda jednostka wycieczkowa to nie tylko pieniądze, ale także promocja miasta i całego Pomorza" - zaznaczył.

"Port Gdańsk stale tworzy nowe możliwości dla wielu gałęzi, w tym również turystyki. Rozwijamy infrastrukturę pod kątem obsługi turystów oraz dbamy o jak najlepsze skomunikowanie portu. W kolejnej fazie prac jest obecnie projekt Portu Centralnego, który zakłada m.in. budowę nowego terminala pasażerskiego, gdzie przyjmowane będą jeszcze większe jednostki niż dotychczas" – podkreślił Michał Stupak z Departamentu Handlowego ZMPG.

Sezon turystyczny 2018 podsumował także Port Gdynia. Od 9 maja do Gdyni zawinęło 50 dużych statków wycieczkowych, a liczba pasażerów wyniosła ponad 100 tysięcy osób.

"Sezon otworzyła wizyta MSC +Orchestra+ o długości 294 metrów i szerokości 32 metrów, z ponad 3 tysiącami pasażerów i załogą licząca 987 osób. Pływającą perłą w koronie tegorocznego sezonu wycieczkowców w Porcie Gdynia był Mv +Mein Schiff 1+, zbudowany w 2018 roku w fińskiej stoczni w Turku za 500 mln euro i będący w tym roku największą jednostką – o długości 316 m - jaka przybiła do kei nabrzeża Francuskiego" - poinformował Adam Schmidt z Działu Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Dużym wydarzeniem w zakończonym sezonie turystycznym było także zawinięcie do Gdyni 21 czerwca słynnego statku pasażerskiego Mv "Queen Elizabeth" - najmłodszej jednostki legendarnej linii Cunard, zwodowanej w 2010 roku, którego matką chrzestną jest królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Wizyta ta została uświetniona m.in. wmurowaniem tablicy pamiątkowej w Alei Statków Pasażerskich na Skwerze Kościuszki. (PAP)

Autor: Robert Pietrzak