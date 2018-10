Chiny: Prezydent Xi Jinping otworzył najdłuższy most na świecie

Źródło: PAP

Prezydent Chin Xi Jinping otworzył we wtorek najdłuższy most na świecie, łączący Chiny kontynentalne z wyspiarskimi Makau i Hongkongiem. Most ma długość 55 km. Honkgkong, Makau i Zhuhai to trzy główne miasta delty Rzeki Perłowej w Chinach, określanej jako największa metropolia świata.