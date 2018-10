LPP ma umowę na budowę centrum dystrybucyjnego dla e-commerce w Rumunii



Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - LPP podpisało umowę na budowę nowego centrum dystrybucyjnego pod Bukaresztem w Rumunii o powierzchni 22 tys. m2, które będzie obsługiwało sprzedaż internetową na terenie całej Europy Południowo-Wschodniej, podała spółka. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 r., podano także.

"Rozwój naszej sieci stacjonarnej w Polsce i za granicą oraz znaczący wzrost udziału sprzedaży internetowej to wyzwania, które wymagają zaawansowanego technologicznie zaplecza logistycznego. Rumunia jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w naszym portfolio - notujemy na nim zwiększającą się sprzedaż wszystkich naszych marek, w szczególności w kanale e-commerce. Dodatkowym atutem tej lokalizacji jest możliwość sprawnej obsługi krajów Europy Południowo-Wschodniej" - powiedział wiceprezes LPP ds. logistyki i IT Jacek Kujawa, cytowany w komunikacie.

Budową nowego centrum dystrybucyjnego w Rumunii zajmie się belgijska firma WDP Development. Magazyn o powierzchni 22 tys. m2, będzie pełnił rolę tzw. Fullfilment Center, dedykowanego obsłudze logistycznej sprzedaży internetowej wszystkich marek należących do LPP. Docelowo z nowego magazynu realizowane będą zamówienia na terenie całej Europy Południowo-Wschodniej, podano także.

"Poza granicami Polski będzie to już drugie centrum dystrybucyjne gdańskiego producenta odzieży. Firma posiada obecnie magazyny o łącznej powierzchni ponad 100 tys. m2 w Pruszczu Gdańskim, Gdańsku, Strykowie i w Moskwie. W najbliższych latach planowany jest dalszy rozwój sieci dystrybucji i zwiększenie powierzchni magazynowej do ponad 270 tys. m2" - czytamy dalej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)