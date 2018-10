- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przygotuje projekt zagospodarowania złoża gazowo-kondensatowego Fogelberg na Morzu Norweskim do listopada 2019 r., podała spółka. >>>>

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,37 mln ton w III kw. 2018 r. wobec 3,54 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,8 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka. >>>>

Przychody Grupy AmRest wyniosły 392 mln euro w III kw. 2018 r., co oznacza, wzrost o 23,2% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 25,2%, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

VD Invest, spółka zależna Vantage Development, zawarła z IKI Poland (kupujący) przedwstępną warunkową umowę dotyczącą sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością znajdującego się na nim budynku biurowo-usługowego Delta 44 położonego we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44 za cenę 28,7 mln zł netto, podał Vantage Development.>>>>

W wyniku wezwania ogłoszonego przez Dominikę Kulczyk oraz Mansa Investments zawarto transakcje, których przedmiotem było 655 286 akcji spółki Polenergia, podał Santander Biuro Maklerskie jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. >>>>

7Levels zawarł umowę z Home Net Games w sprawie udzielenia licencji na korzystanie z gry "Warplanes: WW2 Dogfight" w celu wydanie jej na platformie Nintendo Switch, podała spółka. >>>>

LPP podpisało umowę na budowę nowego centrum dystrybucyjnego pod Bukaresztem w Rumunii o powierzchni 22 tys. m2, które będzie obsługiwało sprzedaż internetową na terenie całej Europy Południowo-Wschodniej, podała spółka. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 r., podano także. >>>>

Budimex szuka ponad 1 100 pracowników do końca 2019 roku, podała spółka. Grupa Budimex w ciągu czterech lat zwiększyła zatrudnienie z 4,5 do ponad 7 tysięcy osób >>>>



Talanx podniósł cel dotyczący zwrotu z kapitału (ROE) do co najmniej 800 punktów bazowych powyżej stopy procentowej wolnej od ryzyka wobec 750 pb wcześniej, natomiast zysk na akcję ma być zwiększany średnio o co najmniej 5% rocznie do 2022 roku, podał ubezpieczyciel. >>>>

Talanx będzie rekomendować wypłatę 35-45% zysku netto w formie dywidendy w najbliższych latach, podał ubezpieczyciel. >>>>

Infoscan rozpoczął sprzedaż zdalnych badań bezdechu sennego na Filipinach, podała spółka. Na rynek filipiński skierowano pierwsze 25 urządzeń MED Recorder i rozpoczęto szkolenia lekarzy zajmujących się bezdechem sennym. Po starcie działań na Filipinach Infoscan przygotowuje się do wejścia na inne rynki Azji Południowo-Wschodniej. >>>>

Atal, w związku z realizacją inwestycji Nowy Targówek - Lokale Inwestycyjne, rozszerza współpracę z operatorem świadczącym usługi z zakresu doradztwa, zarządzania i tworzenia polityki aparthotelowej - Grupą INApartments. Inwestycja będzie występowała pod marką Stay in aparthortel, skupiając apartamenty inwestycyjne, przeznaczone na wynajem krótko i średnioterminowy, podał Atal. >>>>