PGNiG OD ma list intencyjny z MPK w Kielcach ws. sieci tankowania CNG



Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisał list intencyjny z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach, zakładający budowę ogólnodostępnej stacji tankowania paliw CNG do końca 2019 r., podała spółka.

"W ramach porozumienia PGNiG Obrót Detaliczny wyraziło wolę wybudowania do końca 2019 roku ogólnodostępnej stacji paliw CNG, która będzie również obsługiwała pojazdy komunikacji miejskiej w Kielcach" - czytamy w komunikacie.

MPK w Kielcach zamierza z kolei zakupić do 2020 r. co najmniej 10 nowych autobusów napędzanych CNG, a docelowo do 2025 r. 60 tego typu pojazdów, osiągając tym samym udział niskoemisyjnych autobusów na CNG w swojej flocie na poziomie 30%.

"Aktywnie wspieramy rozwój gazomobilności w Polsce, dlatego cieszymy się, że Kielce dołączają do grona miast odważnie stawiających na ekologiczne autobusy zasilane gazem CNG. Dynamika rozwoju tego rynku jest bardzo duża, ponieważ w przyszłym roku flota autobusów gazowych w całym kraju powiększy się z 400 do 600 pojazdów. To dowód na to, że polskie miasta chcą iść w stronę czystego transportu zasilanego ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny" - powiedział prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha, cytowany w komunikacie.

"Odnowa miejskiego taboru pojazdów użyteczności publicznej to nasz priorytet. Pojazdy zasilane gazem ziemnym CNG ze względów ekologicznych i ekonomicznych, są optymalnym rozwiązaniem dla naszego miasta. Współpraca z PGNiG zagwarantuje nam pewne i bezpieczne dostawy przyjaznego dla środowiska paliwa" - dodała prezes MPK w Kielcach Elżbieta Śreniawska.

Wymiana taboru napędzanego olejem napędowym na rzecz CNG, pozwala na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu do 50%, dwutlenku węgla do ok. 15% oraz pyłów PM do 99%, wskazano także w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)