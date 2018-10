Atal zleci INApartments zarządzanie w 'Nowy Targówek Lokale Inwestycyjne'



Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Atal, w związku z realizacją inwestycji Nowy Targówek - Lokale Inwestycyjne, rozszerza współpracę z operatorem świadczącym usługi z zakresu doradztwa, zarządzania i tworzenia polityki aparthotelowej - Grupą INApartments. Inwestycja będzie występowała pod marką Stay in aparthortel, skupiając apartamenty inwestycyjne, przeznaczone na wynajem krótko i średnioterminowy, podał Atal.

"Po Atal Baltica Towers to druga nasza inwestycja, która zarządzana będzie przez specjalistów z INApartments. Zależy nam, żeby obsługa najemców lokali inwestycyjnych była świadczona na najwyższym poziomie. Warto jednak zaznaczyć, że właściciele lokali mają pełną dowolność w zarządzaniu swoją nieruchomością, dlatego mogą oferować wynajem również poza systemem zewnętrznego operatora" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Nowy Targówek - Lokale Inwestycyjne to projekt położony w Warszawie przy ulicy św. Wincentego. Cena za m2 wynosi od 7 300 zł brutto z wykończeniem. W dwóch budynkach zaplanowano 1- i 2-pokojowe lokale inwestycyjne o powierzchniach od 22,2 do 39,73 m2. Obecnie dostępnych jest jeszcze 125 z nich, podano także.

"Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby osób, które poszukują alternatywy dla wynajmu mieszkań w Warszawie. To także atrakcyjne rozwiązanie m.in. dla studentów, turystów czy przedsiębiorców, szukających lokum w stolicy. To również doskonały cel inwestycyjny dla firm, istnieje bowiem możliwość zakupu nieruchomości z odliczeniem 23% VAT" - czytamy dalej.

INApartments zajmuje się kompleksową obsługą obiektów aparthotelowych - od przygotowania strategii wynajmu maksymalizującego zyski właścicieli lokali, przez przygotowanie i realizację planu marketingowego, kreowanie marki aparthotelu i profesjonalną obsługę gości obiektu.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)