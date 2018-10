"Za dwa lata koleją przejedziemy górską trasę ze Świdnicy do Jedliny Zdroju. Mieszkańcy m.in. Bystrzycy, Lubachowa, Zagórza Śląskiego, Jugowic wsiądą do pociągów z nowych przystanków. Turyści szybko dojadą w rejon Gór Sowich i rzeki Bystrzycy. Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za 110 mln zł na przebudowę linii Świdnica - Jedlina Zdrój" - czytamy w komunikacie.



Atrakcyjność i funkcjonalność trasy Świdnica - Jedlina Zdrój zwiększy rewitalizacja linii Wrocław - Świdnica przez Sobótkę Zachodnią. Zapewni to bezpośrednie połączenia kolejowe z Wrocławia do miejscowości położonych w sąsiedztwie nie tylko masywu Ślęży, ale i Gór Sowich, podkreślono.



"Jednotorowa linia ze Świdnicy do Jedliny Zdroju ma charakter górski. Na odcinku 22 km wznosi się o ponad 200 m. Są liczne zakręty i jazda wiaduktami. Odbudowa linii obejmuje nie tylko tory i odtworzenie systemu odwodnienia. Dużym wyzwaniem będzie przygotowanie ponad 110 obiektów inżynieryjnych, w tym 5 znacznych wiaduktów o długości 50-150 m. W ramach prac przewidziano budowę nowych urządzeń sterowania ruchem pociągów" - czytamy dalej.



Odtworzonych zostanie 5 przystanków. Powstaną dwa nowe: Burkatów i Jedlina Centrum. Koniec prac przewidziano w listopadzie 2020 r., podano także.



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Współfinansowanie UE to 94,295 mln zł.