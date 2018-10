Jak tłumaczył w środę na konferencji prasowej dyrektor projektu Zdzisław Sawicz, linia Świdnica-Jedlina Zdrój, która powstała w 1904 roku, została wyłączona z eksploatacji na przełomie lat 90. i dwutysięcznych.

Otwarcie trasy ze Świdnicy do Jedliny Zdroju zapewni dojazd koleją do atrakcyjnych turystycznie terenów w rejonie Gór Sowich i Wałbrzyskich. „Umożliwi także mieszkaniom Jedliny dojazd koleją do Świdnicy i Wrocławia, gdzie dojeżdżają do pracy czy szkoły” – mówił Sawicz.

Poinformował, że odtworzonych zostanie pięć przystanków osobowych, oraz powstaną dwa nowe - w Burkatowie i w centrum Jedliny. „Przystanek Jedlina Centrum ma bardzo dogodne położenie jeśli chodzi o trasy rowerowe czy turystyczne, będzie też ułatwieniem dla mieszkańców w korzystaniu z codziennych potrzeb” – dodał.

Sawicz poinformował, że po zakończeniu prac, zakładana prędkość szynobusów, w zależności od układu linii, wyniesie maksymalnie 80, a minimalnie 50 km/h. „To pozwoli na to, aby czas przejazdu na odcinku Świdnica– Jedlina Zdrój był nie dłuższy jak 35 min” – dodał.

Jak wyjaśniał, linia ze Świdnicy do Jedliny Zdroju ma charakter górski. Na odcinku 22 km wznosi się o ponad 200 m. „Jest trudno dostępna z zewnątrz, więc wszystkie roboty będą wykonywane z torów. Na linii znajduje się 110 obiektów inżynieryjnych, w tym pięć wiaduktów, co świadczy o pewnym skomplikowaniu technicznym i kosztach, jakie musimy ponieść, żeby tę linię odbudować” – tłumaczył.

Dodał, że we wstępnym etapie realizacji jest także rewitalizacja linii Wrocław – Świdnica przez Sobótkę, która zapewni bezpośredni dojazd w regiony atrakcyjne turystyczne ze stolicy Dolnego Śląska.

Wykonawcą umowy „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice - Jedlina Zdrój” jest Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o.

Wartość umowy to 110 zł, a ukończenie prac planowane jest na listopad 2020 r. Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. (PAP)

autor: Agata Tomczyńska