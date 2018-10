Stalexport Autostrady miał wstępnie 141,81 mln zł zysku netto w I-III kw. 2018r.



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Stalexport Autostrady miał 141,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2018 r. (wobec 119,38 mln zł rok wcześniej), przy 255,21 mln zł skonsolidowanych przychodów (wobec 240,77 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w tym czasie 190,09 mln zł (wobec 167,32 mln zł rok wcześniej), podano także w komunikacie.

Przychody z poboru opłat Stalexport Autostrada Małopolska na autostradzie A4 Katowice-Kraków po trzech kwartałach br. sięgnęły 252,04 mln zł, co oznaczało wzrost o 6% r/r. Odbyło się to przy wzroście średniego dobowego natężenia ruchu o 5,3% r/r do 46 064 pojazdów.

"Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego spółki za III kwartał 2018 roku, tj. do dnia 8 listopada 2018 roku" - czytamy także.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)