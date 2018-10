Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK spadł do 106,99 pkt w październiku



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) spadł o 0,39 pkt do 106,99 pkt w październiku 2018 r., podał Instytut Badawczy Ipsos. Wskaźnik skłonność do zakupów spadł o 0,97 pkt i wyniósł 108,71 pkt.

"W październiku 2018 roku nastroje społeczne Polaków pozostały na prawie niezmienionym poziomie w stosunku do września i nadal ten poziom jest stosunkowo wysoki. Sytuacja materialna własnych gospodarstw domowych i kraju postrzegana jest przez Polaków jako stabilna, bez wyraźnych zagrożeń. Wydarzenia polityczno-społeczne w kampanii przed wyborami do samorządów miały niewielki wpływ na poziom optymizmu konsumentów. Zanotowano minimalny spadek - poniżej 1 punktu. W obliczu wyborów do samorządów brak wyraźnych zmian w nastrojach społecznych może świadczyć o niewielkiej wierze Polaków w nadejście wyraźnych zmian, zarówno negatywnych jak i pozytywnych, w zarządzaniu lokalną gospodarką" - czytamy w komunikacie.

Ciekawym jest brak zauważalnego wpływu zamieszania wokół reformy sądownictwa na nastroje społeczne, podano także.

Wskaźnik klimatu gospodarczego wzrósł o 0,49 pkt i wyniósł 104,42 pkt.

Wskaźnik skłonność do zakupów spadł o 0,97 pkt i wyniósł 108,71 pkt.

Wskaźnik bieżący wzrósł o 1,49 pkt i wyniósł 105,37 pkt.

Wskaźnik oczekiwań spadł o 0,39 pkt i wyniósł 107,63 pkt.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego 10-14 sierpnia 2018 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1 000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

(ISBnews)