Agencja rynku nieruchomości Home Broker przypomniała, że "w związku z likwidacją użytkowania wieczystego i przekształceniem go w prawo własności lub współwłasności, rynkowi mieszkaniowemu grozi na początku 2019 roku mały paraliż". "Bez zaświadczenia od dotychczasowego właściciela gruntu, mieszkanie nie będzie mogło zmienić właściciela" - podał analityk Home Broker, Marcin Krasoń.

Jak przypomniał Krasoń, w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zapisano, że "podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie", które wydaje odpowiedni organ. "Zależnie od tego, kto dotąd był właścicielem działki, obowiązek ten spada na burmistrza, starostę, wójta lub inną wskazaną przez ustawę osobę. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści otrzymają zaświadczenie pocztą (na adres, który wskazali w ewidencji gruntów i budynków) w ciągu roku od dnia przekształcenia. Chyba że będą wnioskować o wcześniejsze wystawienie dokumentu. Wówczas urząd będzie miał na to cztery miesiące" - podał Krasoń.

"Dokument ten będzie trafiał też do sądu prowadzącego księgi wieczyste (KW) i będzie podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w KW oraz ewidencji gruntów i budynków". "Ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej jest bowiem niezbędne do tego, by sprzedać nieruchomość na danym gruncie położoną. Bez tego notariusz nie ma podstawy do przygotowania transakcji" - podał Krasoń.

Jak przypomniał Soboń, "urzędy od wejścia w życie ustawy (od 5 października 2018 roku) mają czas na przygotowanie zaświadczeń o przekształceniu, a także na przygotowanie informacji o wysokości opłaty przekształceniowej". "Nie muszą z tym czekać na ostatnią chwilę" - dodał wiceminister.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. "Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność" - powiedział Soboń. Zaznaczył, że szybkość wydawania zaświadczeń będzie miała bezpośredni wpływ na szybkość, z jaką budżety zostaną zasilone opłatami przekształceniowymi. Bonifikaty będą zachętą do jednorazowej spłaty. "Im szybciej zostaną wydane zaświadczenia, tym szybciej użytkownicy będą mogli dokonać jednorazowej spłaty" - stwierdził wiceminister. Dodał, że na gruntach Skarbu Państwa w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie nawet 60 proc.

Blisko 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty. "Proponujemy, aby samorządy skorzystały z możliwości, jakie daje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i udzielały atrakcyjnych bonifikat" – zaznaczył Soboń. "Mamy już wiele publicznych deklaracji, że nowi samorządowcy wprowadzą bonifikaty podobne do obowiązujących na gruntach Skarbu Państwa" - dodał.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.