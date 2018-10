"Jest wsparcie ze strony Litwy, takie wsparcie solidarnościowe" - wskazała w rozmowie z PAP prezes Przyłębska. Zaznaczyła, że "Polska i Litwa bardzo dobrze się rozumieją, tak jak my wszyscy w ramach państw tzw. bloku wschodniego".

"O pewnych problemach transformacyjnych, które krajom Europy Zachodniej trudniej zrozumieć, z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej czasami możemy głębiej rozmawiać, bo mamy te same doświadczenia" - powiedziała prezes polskiego TK.

Premier Litwy w komunikacie wydanym po spotkaniu z prezes TK Polski zaznaczył, że "realizowana w Polsce reforma systemu sądownictwa jest jej suwerennym prawem". Premier wyraził zrozumienie dla realizowanej reorganizacji, a także przepuszczenie, że "nie zostały jeszcze wykorzystane wszystkie możliwości wzajemnego dialogu pomiędzy Komisją Europejską a Polską" w dziedzinie praworządności.

Spotkanie premiera Sauliusa Skvernelisa i prezes Julii Przyłębskiej odbyło się na marginesie dwudniowej międzynarodowej konferencji przedstawicieli trybunałów Litwy, Polski, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, które rozpoczęło się w czwartek w Wilnie.

Organizatorem konferencji, która ma charakter roboczy i zamknięty, jest Sąd Konstytucyjny Litwy.

"Rozmawiamy tu o sprawach związanych z funkcjonowaniem trybunałów konstytucyjnych w państwie demokratycznym" - powiedziała Przyłębska.

W ocenie polskiej prezes wileńska konferencja jest interesująca, gdyż "zderzają się tu różne poglądy wynikające z różnych doświadczeń".

"Z jednej strony są kraje takie jak Polska i Litwa, które są członkami Unii Europejskiej, i są kraje takie jak np. Gruzja, Ukraina, które pretendują do wejścia do Unii. (...) Są to niezwykle ciekawe, inspirujące rozmowy, myślę, że dla nas wszystkich" - powiedziała Przyłębska.

Prezes TK dodała, że uczestnicy konferencji podkreślają niezwykle ważną rolę trybunału we współczesnym państwie.

"Padło takie sformułowanie, że to nie jest tak, że każdy, kto ma poczucie, że stoi na straży konstytucji, jest strażnikiem konstytucji. To jednak trybunał konstytucyjny jest konstytucyjnym strażnikiem tejże konstytucji. (...)Czasami mam obawy, że w tej naszej głębokiej dyskusji, którą mamy obecnie w Polsce, gdzieś zatracamy ten porządek rzeczy" - podkreśliła prezes TK.

Przyłębska mówiła też, że kontakty sędziów konstytucyjnych tego regionu są częste. W tym roku odbyło się już spotkanie w Tbilisi, w Kijowie, na początku października w Warszawie na Zamku Królewskim w kontekście obchodów stulecia niepodległości Polski.

Prezes dodała, że "z Litwą łączą nas szczególne więzy z tego powodu, że mamy wspólne korzenie, pierwsza konstytucja, konstytucja majowa była wspólną konstytucją Polski i Litwy".

Prezes Przyłębska podczas rozmowy podkreśliła, że "Polska jest i chce pozostać we Wspólnocie Europejskiej i każdy, kto mówi inaczej, stwierdza nieprawdę".

Wileńska konferencja z udziałem m.in przedstawicieli sądów konstytucyjnych Gruzji, Mołdawii i Ukrainy jest organizowana kolejny raz. Pomysł organizowania takiego przedsięwzięcia zrodził się w związku z realizowaniem przez te kraje skomplikowanych reform w celu dostosowania swego prawa do wymogów europejskich.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)