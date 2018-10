Kruk kontynuuje przegląd opcji strategicznych, rozmawia z kilkoma inwestorami



Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Kruk kontynuuje rozpoczęty w lipcu przegląd opcji strategicznych i chce - zgodnie z zapowiedzią - zakomunikować jego rezultaty do końca roku. Spółka rozmawia obecnie zarówno z dużymi funduszami private equity, jak i innymi dużymi inwestorami, poinformowali przedstawiciele Kruka.

"Ten przegląd trwa i chcielibyśmy dotrzymać zamknięcia tego terminu do końca roku. Na dzisiaj nie wiemy, czym się przegląd zakończy. To nie jest najłatwiejszy okres, by osiągąć wszystkie cele, które chcemy ze względu na to, co się dzieje na międzynarodowych rynkach akcji i obligacji, szczególnie rynku europejskim. Zgłaszają się nowi inwestorzy, starzy wciąż się zastanawiają" - powiedział prezes Piotr Krupa podczas konferencji prasowej.

Dodał, że Kruk szuka partnera, który będzie miał dobrą ofertę zarówno dla spółki, jak i akcjonariuszy.

"Nie jesteśmy pod przymusem. To jest rzeczywisty przegląd opcji. Chcielibyśmy zrobić coś skokowo większego. Spółka ma dobrą sytuację, sporą samodzielność. Nas interesuje coś naprawdę dużego" - dodał.

Prezes powiedział, że spółka rozmawia kilkoma podmiotami finansowymi - z globalnymi graczami private equity oraz inwestorami, którzy mają dłuższy niż fundusze horyzont inwestycyjny.

"Ta transakcja może być dla wielu funduszy średniej wielkości po prostu za duża. Ewentualnie [wchodzi w grę] grupa inwestorów o dużo dłuższym horyzoncie inwestycyjnym niż 5-7 lat. Na tym etapie nie rozmawialiśmy z konkurentami. To nas nie interesuje" - podkreślił Krupa.

Jak poinformował członek zarządu Michał Zasępa, ewentualne pojawienie się nowego inwestora wpłynie na politykę dywidendową Kruka, który przez ostatnie 3 lata dzielił się zyskiem z akcjonariuszami.

"Jeśli pojawi się inwestor, to takie zdarzenie będzie miało również wpływ na politykę dywidendową. Decyzja dotycząca dywidendy będzie podejmowana dopiero w I kw. 2019 r. i będzie uzależniona od tego, na ile gotówka będzie potrzebna do zrealizowania planów rozwojowych" - powiedział Zasępa.

We wrześniu Kruk podał, że ogłoszony w lipcu przegląd opcji strategicznych grupy zakończy się jeszcze w tym roku. W lipcu spółka zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.



