Wirualna Polska ma umowę zakupu 100% udziałów w Extradom.pl za 75 mln zł



Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Wirualna Polska Holding ma umowę kupna 100% udziałów w spółce Extradom.pl za cenę 75 mln zł, podała WP Holding.

"Zarząd Wirtualna Polska Holding niniejszym informuje, iż w dniu 29 października 2018 r. spółka zawarła z ASP Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dwiema osobami fizycznymi – obywatelami polskimi umowę sprzedaży 14 163 udziałów w kapitale zakładowym spółki Extradom.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących łącznie 100% ogółu udziałów w kapitale zakładowym Extradom, o wartości nominalnej 50 złotych każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 708 150,0 złotych, uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Extradom " - czytamy w komunikacie.

Transakcja znacząco wzmocni pozycję grupy w obszarze e-commerce w tej kategorii, dając jej ekspozycję na rynek klientów Extradom.

"Dzięki połączeniu Extradom i Homebook będziemy mogli skupić się na poprowadzeniu polskiego konsumenta przez całą ścieżkę zakupową od projektu domu, poprzez materiały budowlane, aż do wyposażenia wnętrz. Klienci Extradom corocznie wydają kilka miliardów złotych w procesie budowy swoich domów – będziemy pomagać im w optymalizacji decyzji zakupowych – podobnie jak robimy to w innych marketplace'ach grupy WP" - powiedział Grzegorz Kruk, VP e-commerce w WP Holding SA, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że połączenie Extradom i Grupy Domodi pozwala stworzyć lepszą ofertę dla ponad 500 sklepów e-commerce, współpracujących dziś z Homebook.pl oraz dla setek architektów i pracowni obecnych w obu serwisach.

"Zarówno Extradom, jak i Homebook mają dziś silne, rozpoznawalne brandy w branży Home&Living oraz oferują komplementarne wobec siebie rozwiązania, które dają architektom, pracowniom, producentom oraz sklepom łatwy dostęp do rynku online. Dzięki akwizycji dołącza do nas silny i doświadczony zespół Extradom, który udowodnił swoje umiejętności, powiększając swój biznes niemal dwukrotnie w ciągu ostatnich 2 lat" - powiedział Adam Plona, prezes Grupy Domodi, do której należy Homebook.pl.

Extradom jest liderem rynku sprzedaży projektów architektonicznych online z kilkunastoprocentowym udziałem w całym rynku projektów architektonicznych. Prognozowane przychody na 2018 r. wynoszą 35,7 mln zł, natomiast znormalizowana EBITDA 6,3 mln zł.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.



