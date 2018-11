PCM miał 0,65 mln zł zysku netto, 1,24 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Prime Car Management (PCM) odnotował 0,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk brutto wyniósł 1,24 mln zł wobec 10,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 174,33 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 146,18 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2018 r. spółka miała 9,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 516,87 mln zł w porównaniu z 445,91 mln zł rok wcześniej.

"W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost rozmiaru floty pojazdów o 3 444 samochody do poziomu 35 873 (o 10,6%), jak również floty objętej usługami CFM o 3 052 pojazdy do poziomu 25 789 (o 13,4%). Mimo widocznego przyrostu marży finansowej w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego (o 4,3 mln zł lub 15,2%) łączny wynik finansowy był niższy o 21,0 mln zł. Głównymi elementami mającymi wpływ na w/w odchylenie miały przede wszystkim czynniki związane z: - wynikiem remarketingu - marża niższa o 11,3 mln zł, - wyceną wartości rezydualnych w trwających kontraktach (ostatnia okresowa wycena wykonana na dzień 30 czerwca 2018 roku), skutkującą zmniejszeniem marży na amortyzacji o 10,0 mln zł, - wzrostem kosztów ogólnego zarządu o 5,6 mln zł" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 12,19 mln zł wobec 31,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)