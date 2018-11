Ronson przygotowuje emisję obligacji na 30-50 mln zł w I kw. 2019 r.



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Ronson Development przygotowuje się do emisji obligacji w I kw. 2019 r., poinformował członek zarządu i CFO Rami Geris. Wartość potencjalnej emisji to według niego 30-50 mln zł.

"Koniunktura na rynku obligacji zaczyna się poprawiać. Szykujemy się by wyemitować kolejną transzę obligacji w I kw. przyszłego roku" - powiedział Geris podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że obecna struktura zapadalności obligacji jest dla spółki komfortowa i obejmuje wykup po ok. 50 mln zł rocznie w latach 2019-2022.

Zadłużenie obligacyjne Ronsona wynosiło na koniec września br. 221,8 mln zł, a kredytowe: 17,9 mln zł, przypomniał także Geris. Wskazał również, że spółka nie jest uzależniona od emisji kolejnych obligacji, gdyż ma wystarczającą ilość gotówki na realizację inwestycji.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2017 r. sprzedała 815 lokali.

(ISBnews)