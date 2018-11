Robyg ma pozwolenie na budowę os. Modern City w Warszawie



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Grupa Robyg otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę osiedla Modern City na warszawskim Bemowie, podała spółka. Modern City składać się będzie w sumie z ponad 800 mieszkań w ramach 9 etapów.

"W pierwszym do nabycia są 132 lokale w metrażach od 32 m2 do 84 m2 oraz lokale usługowe - ceny zaczynają się już od 8 100 zł za metr. Rozpoczęcie prac budowlanych pierwszego etapu inwestycji zaplanowane jest na IV kw. 2018, a zakończenie na II kw. 2020" - czytamy w komunikacie.

Robyg prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Wilanów, Bemowo, Wola, Mokotów, Ursus, bliski Tarchomin, Włochy i Praga, a wkrótce planuje uruchomienie kolejnych projektów.

"Grupa Robyg charakteryzuje się bardzo dobrym dopasowaniem oferty do potrzeb rynku, co skutkuje dobrą kontraktacją i nabywaniem lokali na wczesnym etapie inwestycji. Narastająco po trzech kwartałach 2018 roku spółka sprzedała 2016 lokali. Grupa - obserwując duże zainteresowanie kupujących dwoma wcześniejszymi projektami w dzielnicy Bemowo - rozpoczyna kolejny projekt w tej lokalizacji - Modern City. Inwestycja została zainaugurowana 6 listopada uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego. Modern City zostało zaplanowane tak, żeby tworzyć samowystarczalną przestrzeń miejską. W inwestycji znajdą się wszystkie potrzebne udogodnienia, m.in. punkty usługowe czy sprzyjająca relaksowi zieleń. Jednocześnie już na etapie lokowania projektu myśleliśmy o tym, żeby znalazło się w bliskości szlaków komunikacyjnych - w tym powstającej linii metra" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży Robyg w Warszawie Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)